Langreo pagó por estar en un grupo de concejos con ciclo combinado sin tenerlo

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, informaba ayer de que se había recibido en el Ayuntamiento «un escrito de la Federación de Municipios y Provincias en las que se nos requiere el pago de 3.200 euros en concepto de dos cuotas por formar parte de la sección de Municipios con centrales de ciclo combinado de los años 2011 y 2012». El regidor señala que ya en el Pleno de febrero del 2013 se había decidido dar de baja al Consistorio de esa sección de la FEMP, en la que se había aprobado formar parte en enero del 2006. «Hasta aquí parece que simplemente hay un incumplimiento de obligaciones, pero lo paradójico del tema es que en Langreo nunca hubo una central de ciclo combinado».

Sánchez critica que el Ayuntamiento haya dedicado 4.000 euros de dinero publico a este asunto, a los que se suman los 3.200 que se le reclama. En total, 7.200 euros. «Si los responsables del PSOE de Langreo no dieron explicaciones y callaron con lo que ocurrió con los 1,5 millones de talleres de El Conde, o con el millón gastado y no ingresado de la pista deportiva de Lada, no esperamos que nadie nos explique este sinsentido, pero los responsables deberían reflexionar sobre este tipo de asuntos que generan preocupación y desconfianza entre los vecinos».

Lo que sí tiene el concejo es la central térmica de Lada, que Iberdrola ya ha anunciado su cierre y fin de actividad.