Langreo quiere «entrar y colaborar» en el impulso del Área Metropolitana El Ayuntamiento de Langreo celebró el último Pleno del año. / JESÚS MANUEL PARDO El alcalde admite que sus ausencias en las reuniones fueron para mostrar «un apoyo ocasional» a Mieres en su lucha por el grado de Deportes ALEJANDRO FUENTE LANGREO. Viernes, 28 diciembre 2018, 00:21

Último Pleno ordinario del año en el Ayuntamiento de Langreo. El alcalde quiso dar cuenta ayer del papel que el municipio quiere jugar en la composición futura del Área Metropolitana de Asturias. De este modo, Jesús Sánchez (Izquierda Unida), quiso destacar ante la Corporación -tras una pregunta de la portavoz del PSOE, Carmen Arbesú- que no pudo acudir a la última reunión sobre la configuración de esta ordenación entre municipios porque se encontraba en otro lugar, en la comisión se seguimiento del centro de enfermedades neurológicas en Madrid. «Pero mi intención y la intención de este gobierno es la de entrar, colaborar e impulsar el Área Metropolitana. Otra cosa es que, de manera ocasional y en solidaridad con Mieres, tomé la decisión de no participar en algunas reuniones». No obstante, el regidor señaló que ya ha comunicado al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, «que era algo momentáneo y que este Ayuntamiento, con alguna alegación, va a colaborar en su impulso, que no tenga nadie dudas».

Sánchez justificó su falta de asistencia a las reuniones con el resto de alcaldes para la configuración de esta ordenación supramunicipal porque tenía otras citas ineludibles. «Como apoyo al Ayuntamiento de Mieres, y de forma puntual, tomé la decisión de no formar parte de las reuniones». El alcalde langreano hacía referencia a la protesta por parte del concejo del Caudal -y su boicot a estos encuentros- ante la falta de un compromiso claro para impulsar el grado de Deportes en el campus universitario de Barredo, estudios por los que también puja Gijón.

«Vamos a traer al Pleno ese debate y nuestra intención en involucrarnos en el desarrollo del Área Metropolitana de Asturias. No cabe duda alguna al respecto, salvo algunos matices que podamos introducir en el protocolo que se quiere aprobar en el mes de enero», añadía.

Negociación del Raigosu

El alcalde informó también a los grupos políticos sobre el conflicto existente con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por el aprovechamiento del agua del manantial del Raigosu. Sánchez dio cuenta de la última resolución del Tribunal Superior de Justicia que daba la razón al Consistorio langreano y anunció el inicio de un proceso de negociaciones durante las próximas semanas para que el municipio vecino pueda usar esta traída a cambio del abono de un canon.

Este aprovechamiento viene recogido en un contrato firmado en 1928, según el cual el concejo de San Martín podrá hacer uso del 20% de esta reserva. Pero hasta ahora se venía aprovechando del acuífero sin restricciones y sin abonar cantidad alguna a Langreo.