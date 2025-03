Langreo repartió más de 8.000 menús entre 203 vecinos en el confinamiento

ALEJANDRO FUENTE langreo. Sábado, 6 de junio 2020, 00:09 Comenta Compartir

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Langreo han resuelto ya todas las solicitudes de ayudas derivadas de la declaración del estado de alarma recibidas hasta el momento. Su principal preocupación fue «disminuir el impacto de la nueva situación sobre las personas más vulnerables». Para conseguirlo, el Consistorio ha destinado ya 45.362 euros a financiar la entrega a domicilio de menús cocinados y otros 65.152 euros a financiar el pago de ayudas económicas de emergencia social. En total, ambos capítulos suman más de 110.000 euros de inversión social.

Llevar comida a personas mayores o dependientes, muy vulnerables ante la enfermedad, confinadas en sus casas y privadas de su red social de apoyos por las restricciones de movilidad «fue una de las primeras preocupaciones» de los Servicios Sociales municipales. Los primeros 50 menús se enviaron ya el día 18 de marzo (cinco días después de decretarse el estado de alarma) a usuarios con una valoración técnica del personal del departamento. El número de beneficiarios empezó luego a aumentar de forma progresiva.

En poco menos de dos meses, entre el 18 de marzo y el 14 de mayo, se llevaron 8.096 menús a 203 personas distintas en todo el concejo. Mientras tanto, llegaban las solicitudes de ayudas de emergencia de personas que necesitaban cubrir sus necesidades. Las técnicas han valorado, tramitado y resuelto favorablemente 128 de ellas.

Total coordinación

Además del reparto de comidas ya preparadas, los Servicios Sociales, con la ayuda de Protección Civil y la Policía Local, también coordinaron el reparto a domicilio de alimentos y medicinas a personas que no podían dejar sus casas para conseguirlos. Protección Civil atendió 331 servicios para llevar la compra a casa a personas mayores, dependientes o en cuarentena tras dar positivo en COVID-19.

La Policía Local colaboró activamente en el programa con rastreos en las farmacias, donde intentaba localizar a personas con problemas de salud conocidos o que hubieran dejado de pasar a recoger su medicación habitual, para detectar y cubrir necesidades en ese ámbito.

«No queda ningún vecino que haya pedido ayuda o atenciones y no haya recibido respuesta de los Servicios Sociales. Todos los miembros del departamento han hecho un gran esfuerzo, dentro y fuera de su horario laboral, para dar respuesta a esta situación extraordinaria. Han hecho un gran trabajo. Esto no quiere decir que no puedan quedar personas en situación de necesidad de las que no tenemos constancia y que aún necesiten ayuda. En ese caso, pedimos por favor que, si alguien conoce una realidad concreta que se nos escape, la comunique al Ayuntamiento para que podamos actuar y dar una atención integral y técnica que pueda resolver o solventar la problemática presentada», señaló la alcaldesa, la socialista Carmen Arbesú.