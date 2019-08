Langreo se suma al ahorro energético con bombillas 'led' Un operario cambia las luminarias en La Felguera. / JUAN CARLOS ROMÁN El Consistorio ha iniciado el cambio de unas 11.000 luminarias repartidas por todo el concejo. Se prevé reducir el coste anual en 400.000 euros ALEJANDRO FUENTE LANGREO. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:21

Los operarios ya han comenzado a instalar las nuevas luminarias de tipo 'led' para favorecer el ahorro en la factura energética del Ayuntamiento de Langreo. Estas nuevas bombillas ya se encuentran en algunas zonas de La Felguera y, en breve, estarán por el resto del municipio. La iniciativa cuenta con un presupuesto de un millón de euros que serán subvencionados a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Esta cifra se suma a los tres millones ya gastados por el Consistorio en este plan de modernización; no obstante, tras completarse, el ahorro estimado se calcula en unos 400.000 euros al año sin IVA. Se prevé amortizar la inversión en unos ocho años.

Al ahorro propio del consumo hay que añadirle la reducción de costes de mantenimiento y la mejora de eficiencia con la telegestión, que permite regular la potencia en cada momento y según las necesidades. Otro de los de beneficios generados con la aplicación de este plan energético ha sido la importante reducción en la generación de dióxido de carbono. Se calcula que se van a reducir las emisiones (generadas por la producción eléctrica) en más de mil toneladas, lo que supone una reducción del 75% sobre la situación inicial en el concejo. La modernización de las luminarias, casi 11.000, abarca toda la superficie del municipio, zona urbana y rural.

Se trata de un plan que dio comienzo con el anterior equipo de gobierno liderado por Jesús Sánchez, ahora en la oposición con Unidas por Llangréu. La alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú, considera que se dejó pasar la ocasión de conseguir ayudas de otras administraciones para la sustitución de luminarias antiguas por alternativas de bajo consumo. De hecho, ya afirmó que no llegaron a tiempo a la primera convocatoria. «Nunca nos aportaron información sobre las razones por las que no se presentaron a la segunda. Ahora estamos pagando intereses a los bancos y no sabemos por qué se tomó esa decisión», indicaba. La renovación de las luminarias «es necesaria para alinear al concejo con las políticas de reducción del consumo de energía, eliminación de emisiones contaminantes y lucha contra el cambio climático».