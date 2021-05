«Matan a cuatro mujeres en una semana y no pasa nada. Si fueran futbolistas se para el país» Las feministas de toda la región convocan una concentración de protesta en la Escandalera ante el asesinato de una mujer de Laviana de 48 años tras recibir un disparo de escopeta presuntamente a manos de su expareja Entrada de dos guardias civiles al edificio. / román CHELO TUYA Jueves, 20 mayo 2021, 19:01

María Teresa Aladro tenía 48 años, un hijo y una vida en Laviana. Esta madrugada, su marido, S. F. R., de 51 años, con el que no convivía y del que quería divorciarse, la mató con un disparo de escopeta. María Teresa Aladro no es un número, pero su asesinato la incluye en un duro listado. El suyo es el primer feminicidio en Asturias en 2021. Su asesino la ha convertido en la víctima número trece de la violencia machista en España en lo que va de año. Y, en la cuarta mujer asesinada en cuatro días.

Desde el lunes, en España se han registrado cuatro feminicidios y cinco crímenes machistas, porque el lunes, Alí Khouch, de 35 años, no solo mató a su mujer, Warda Ouchene, de 28 años, embarazada de tres meses, sino también a su hijo, de siete años.

El martes, en Tarragona M., de 56 años, le pego dos tiros con una pistola a Betty, de 52. Y luego se suicidó. El mismo día, en Barcelona, una mujer de 42 años era asesinada a cuchilladas por su pareja, de 50 años, que se ahorcó. Con María Teresa Aladro, son cuatro las mujeres asesinadas por sus parejas o ex desde el lunes, muertes a las que se suma el hijo de siete años de Ouchene.

«Matan a cuatro mujeres en una semana y no pasa nada. Si fueran futbolistas, se pararía el país». La frase de Carmen Escandón, secretaria de Igualdad de UGT, resume el enfado y la desesperanza que sienten los colectivos asturianos especializados en los derechos de las mujeres y en el apoyo a las víctimas de violencia.

Porque el crimen de Aladro sigue los pasos de otros tantos crímenes machistas. De María Teresa Aladro no había datos en el sistema de protección. «No hay denuncias previas de maltrato», confirma la directora de Igualdad, Nuria Varela. Lo único que se supo de la lavianesa «fue que acudió al Centro de Atención a la Mujer (CAM) de Langreo a pedir información para su divorcio», aclara Varela. Y, como ella misma recuerda, «ese suele ser el momento de riesgo».

Un riesgo que ya desveló en 2015 el hoy decano de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, es el autor del estudio 'Feminicidios en España 2000-2015'. En su análisis de los asesinatos machistas de esos tres lustros, el catedrático de Derecho Penal concluyó que «el sistema de protección no funciona» y que «un alto porcentaje de casos se produce cuando la mujer decide romper la relación con su agresor». Uno de cada tres asesinos, además, «se suicida o se entrega», opciones elegidas por los feminicidas de la última semana.

Frente institucional

Como en cada caso de violencia machista, fueron necesarias muchas comprobaciones hasta determinar si el crimen de Laviana entraba dentro de violencia de género. Casi a las 16 horas, el Ministerio de Igualdad emitía una nota condenando el asesinato, condena que también hacían pública el Principado, el Ayuntamiento de Laviana y la Delegación de Gobierno.

En un comunicado conjunto, las tres instituciones quisieron manifestar «la más enérgica condena y profunda consternación por el asesinato de María Teresa Aladro». Confirman oficialmente que «no existía ninguna denuncia contra el detenido ni medidas de protección para la víctima».

El feminicidio de María Teresa Aladro es, además del primero de Asturias y el trece de España en lo que va de año, el número 1.091 desde 2003, año en el que comenzó la estadística oficial. La de menores, que comenzó en 2013, recoge 39 pequeños asesinados. Dos este año.

Además de ofrecer los servicios del ayuda y asesoramiento que el Instituto Asturiano de la Mujer tiene para las familias de las víctimas, las tres administraciones han convocado una concentración de repulsa mañana, a las 11 horas, ante el consistorio lavianés.

Concentración feminista

«A veces me parece increíble vivir en un mundo tan supuestamente civilizado y avanzado, en este primer mundo que llaman, y que estas cosas puedan pasar», confesaba Lucía Lobato, presidenta de Mujeres Jóvenes de Asturias (Mujoa).

«No nos cansaremos de gritar que el machismo mata y el machista ejecuta», señaló Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadre. Lamenta ella que «una mujer joven menos entre nosotras y un nuevo número en lista de asesinadas por la violencia machista. Una familia más destrozada por un asesino machista» y envía un mensaje de apoyo «a su familia, amistades y a nuestras amigas y compañeras de Pola de Laviana».

Un apoyo que la familia de la víctima ya verá esta misma tarde. A las 20 horas está convocada una concentración en la plaza de la Escandalera, en Oviedo, en protesta por el crimen. «No morimos, nos matan. Cinco crímenes machistas en una semana. Esto es terrorismo machista», asegura Flor Tejo, portavoz de la Plataforma Feminista de Asturias.

Desde la misma entidad habla Jessica Castaño. «Estamos en shock por los hechos. ¿En qué tipo de sociedad vivimos? No podemos permitir que las mujeres sigan sufriendo la violencia machista, en ninguna de sus manifestaciones. No queremos callar, queremos hacer ruido y que nos escuchen».

Porque, explica Castaño, «estamos cansadas de minutos de silencio que no significan nada. La causa sigue ahí, intacta y no estamos llevando a cabo medidas para acabar con ella así que seguirá habiendo asesinatos, no han disminuido y la ley no tiene el efecto de frenarlos por sí sola sin el apoyo de una modificación en las conductas, en la educación».

Más dura se mostró Paz Rodríguez, portavoz de Carla Vive. «Ya solo nos va a salvar la vida la autodefensa». Considera ella que «toda la demás parafernalia institucional creada en torno a una ley, que fue nuestro mayor orgullo, es solo eso, parafernalia para cubrir expedientes». Entiende que «todo el sistema judicial y los estamentos creados en su entorno no tienen mayor pretensión que reforzar los privilegios patriarcales».

Sara Combarros, de 8M Asturies, quiere destacar que «nos parece importante recordar que esto no son sucesos, es violencia machista, y que necesitamos todo el compromiso social e institucional para erradicarla».

Entiende que es un problema «que de que las trece mujeres asesinadas, solo en dos casos constaban denuncias. Por un lado, debe de ser una responsabilidad conocer los motivos que llevan a las mujeres a preferir racionalmente no poner una denuncia en vez de ponerla y extraer tareas políticas de aquí».

Y para las que dan el paso de denunciar «poner todos los esfuerzos en garantizar procedimientos que protejan realmente a las mujeres, que sean garantistas y que tengan perspectiva de género». Aunque, la denuncia «no es la única solucion». Para Combarros, «el foco debe de estar en que las mujeres tengan garantizadas condiciones de una vida digna, como puede ser, el acceso a una vivienda digna, especialmente para las mujeres con hijas e hijos a cargo».

Porque, como resumió Blanca Aranda, las mujeres «estamos hartas de salir a condenar cada vez que asesinan a una mujer. Llevamos 3 días insoportables en España y hoy también en Asturias».. Para la presidenta de la Federación Asturiana de Mujeres Progresistas, son necesdarias «más medidas por favor y más medios para doblegar también esta curva. Los crímenes no deben quedar impunes. Una sociedad moderna, solidaria y avanzada no puede permitir la violencia de género».

Condenado por todos los partidos

El crimen machista de Laviana ha sido condenado de forma unánime por todos los partidos con representación en la Junta General del Principado.

«Solo me salen palabras de repulsa e indignación». La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, fue la primera en mostrar en las redes sociales su repulsa al crimen machista de Laviana. «Amanecemos con esta lamentable y triste noticia. Una vez más, la barbarie propia de la violencia de género acaba con la vida de una mujer».

Amanecemos con esta lamentable y triste noticia. Una vez más, la barbarie propia de la violencia de género acaba con la vida de una mujer.



Solo me salen palabras de repulsa e indignación.



D.E.P. María Teresa.https://t.co/BXtnsTO01N Susana Fernandez 🖤🇪🇸 (@SusanaFalvarez) May 20, 2021

Porque el asesinato machista cometido esta madrugada en Laviana ha generado el rechazo frontal de todos los partidos con representación en el Parlamento asturiano.

«Un crimen machista que cuenta con el más profundo rechazo de toda la sociedad asturiana». Gimena Llamedo, secretaria de Organización de la FSA, quiso dejar claro «nuestro más firme compromiso contra la violencia machista y nuestro apoyo a las mujeres que la viven cada día, así como nuestra determinación para seguir luchando, desde todos los ámbitos, para erradicar de una vez por todas esta lacara de nuestras vidas».

Una condena a la que también se sumó la presidenta del PP, Teresa Fernández Mallada. Pidió ella «aunar esfuerzos para combatir entre todos esta terrible lacra que supone la violencia de género, y que no haya ni una víctima más».

Traslado mi consternación, rechazo y condena ante el asesinato de una mujer hoy en Laviana, y mi apoyo y cercanía hacia su familia.



Aunemos esfuerzos para combatir entre todos esta terrible lacra que supone la violencia de género, y que no haya ni una víctima más. https://t.co/Eye8zLW5od Teresa Mallada De Castro (@TereMalladaPP) May 20, 2021

Similar posición desde Podemos, donde la responsable de Feminismos, Jara Cosculluela quiso enviar «nuestro más sentido pésame a los familiares», sin olvidar que «en lo que va de año, trece hombres han asesinado a sus parejas y a un menor de siete años. Cinco menores han quedado huérfano». Ante estas cifras «la palabra repunte se queda corta», respalda «la voluntad del ministerio de evaluar qué ha ocurrido y cómo se puede mejorar la asistencia integral a las mujeres y a sus hijos. Es más necesaria que nunca la unidad de todos los partidos que están en el Pacto de Estado», aseguró.

Desde IU, Ángela Vallina pidió ya «basta de negacionistas, basta de edulcorar este auténtico terrorismo por el mero hecho de ser mujer. Necesitamos una sociedad fuerte para erradicar esta lacra y también necesitamos leyes contundentes, contra quienes practican la violencia de género y contra quienes la niegan, porque no deja de ser un delito de odio». En su opinión, «no caben subterfugios ni paños calientes. la misoginia tiene que ser perseguida y necesitamos además una autentica revolución cultura, que tiene que empezar desde la cuna, con una educación en valores e igualdad, que no puede ser solo una asignatura, sino que tiene que permear todo el sistema.

Por su parte, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, dejó claro que «siempre estaremos a favor de la unidad política frente a este tipo de crímenes». Se mostró «completamente consternado» por lo ocurrido en Laviana. «Nuestro deber, como representantes de los asturianos, es tomar medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género». Así, se mostró convencido de que «debemos garantizar, en cualquier coyuntura política y económica, el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia». Además, considera « necesario que se puedan reforzar los medios disponibles en los juzgados especializados para poder tramitar cuanto antes las denuncias por delitos de violencia de género y las órdenes de protección. Hay que redoblar todos los esfuerzos para intentar erradicar cuanto antes este grave problema».

Se confirma el asesinato machista en Laviana, mi concejo.

Dolor y consternación, y mi más enérgica condena, por este terrible asesinato. Todo mi ánimo a su hijo y a todos sus familiares y amigos.

Hechos dramáticos como este nos recuerdan todo lo que queda por hacer, que es mucho https://t.co/DHl2imkNwf Adrián Pumares (@adrianpumares) May 20, 2021

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco pide que «casos como el de Laviana no deben repetirse. Detrás de cualquier acto de violencia hay un drama».