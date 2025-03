Lena encauzará el reguero anexo a la parcela del futuro centro de salud

E. C.

«El proyecto continúa adelante». La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, se refería así al futuro centro de salud de Pola de Lena en el encuentro que mantuvo con el consejero de Salud, Pablo Fernández. Y es que, a principios de mes se detectó un nuevo problema en la finca cedida por el Ayuntamiento al Principado para la ejecución del edificio: la existencia de una canalización de una reguera, denominada Pará, en el lado sur del solar.

Entonces se habló de la paralización del proyecto, aunque desde la consejería descartan que ocurra. El Principado continuará trabajando en el proyecto y, por su parte, el Ayuntamiento de Lena se comprometió a encauzar la reguera, con el permiso ya obtenido de la Confederación Hidrográfica, mediante un tubo. Se trata de un pequeño arroyo que no afecta a la finca de La Ería, donde se va a construir el nuevo centro de salud, sino que transcurre en un área de servidumbre. Esta actuación para la mejora de esa canalización es una obra de menor cuantía, que supondrá una inversión de algo menos de 18.000 euros. Por lo tanto, ambas actuaciones, la de canalización y la edificación son compatibles y permitirán avanzar en el proyecto, muy demandado por los vecinos.

«Caminando juntos»

La regidora se mostró segura de que el proyecto siga hacia adelante y sea una realidad y subrayó «la buena sintonía y la cooperación con el Principado para sacar adelante el nuevo centro de Salud lenense». «Desde un principio estamos caminando juntos», decía la regidora tras el encuentro celebrado en Oviedo.

Gema Álvarez no solo se reunió con el departamento de Salud, sino que aprovechó su viaje a la capital asturiana para hablar también con la consejera de Educación, Carmen Suárez. Le trasladó una petición histórica de los vecinos de Campomanes, la techumbre de la cancha deportiva del colegio. La reivindicación institucional estuvo acompañada del compromiso municipal de colaborar en que esta obra se lleve a efecto en el menor tiempo posible. Y es que los niños del centro no pueden salir al exterior cuando llueve al no disponer de un espacio cubierto.