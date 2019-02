IU de Lena subraya que trabaja para asegurar los fondos mineros Jueves, 28 febrero 2019, 00:31

«Desde Izquierda Unida no vamos a consentir que se mienta con un tema tan sensible como son los fondos mineros. Nuestra alcaldesa -Gema Álvarez- está trabajando, desde que se conoció la concesión de cinco millones de euros, para que Lena no se quede sin el dinero para el polígono de Villallana». Ayer mismo, el Ayuntamiento solicitó, por mediación de Acom, una reunión con el Principado con el objetivo de ejecutar los fondos mineros. Por su parte, desde Acom, niegan las acusaciones de partidismo por parte de la alcaldesa vertidas por el PSOE.