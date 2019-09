El lenense que anunció una huelga de hambre para ser operado ya recibió el alta Jesús Ángel Solís, a la puerta del hospital. / J. C. ROMÁN A. FUENTE MIERES / LENA. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:19

En su casa en Pola de Lena y «muy dolorido». Jesús Ángel Solís está ya en su domicilio tras un calvario hospitalario del que ha podido salir «porque denuncié mi caso a través de las páginas de EL COMERCIO», asegura. Fue el pasado día 6 cuando su paciencia se vio superada. Para entonces, llevaba más de un mes postrado en una cama del hospital de Mieres, el Álvarez-Buylla, a la espera de ser intervenido. Pero los días pasaban y no acababa de entrar en quirófano. «Fue salir la noticia de mi queja y vinieron esa mañana los médicos a mi habitación: '¡Pero hombre, Jesús! ¡Cómo haces eso! Que sabes que vas a ser operado', me dijeron. Es una pena pero solo se apresuraron cuando fue público. Animo a los pacientes a que, cuando se encuentren con una situación de injusticia en la sanidad pública, lo denuncien», afirma ahora, ya convaleciente de la intervención, que tuvo lugar el lunes 16 de septiembre.

Solís entró en el centro hospitalario de Santullano el pasado 7 de agosto, pensando que iba a estar solo unos días ingresado. Casi un mes después, seguía postrado en la cama de la cuarta planta sin saber cuándo entraría en quirófano. «Me siento como un conejillo de indias, como un perro tirado. ¡No hay derecho a lo que me están haciendo!», decía entonces. Tras ser intervenido, salió del Álvarez-Buylla el día 17. «De lo que no tengo queja es del personal, tanto del equipo médico como de enfermería; pero me da la impresión de que hay un caos organizativo tremendo, y falta de personal. Estamos pagando todos una sanidad que parece está abandonada», se quejaba el lenense. Su situación llegó a tal extremo que incluso anunció que llevaría a cabo una huelga de hambre dentro del hospital; «los médicos me dijeron que, al menos, comiera algo, que era necesario entrar con fuerzas en quirófano».

Ya ha sido operado, pero sus dolencias persisten. «Parece que me han remitido los dolores, menos hoy -por ayer-; tengo otra vez consulta el próximo mes para ver cómo evoluciono. Espero que esto quede arreglado de una vez por todas».