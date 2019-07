Un lenense entra en prisión por acosar y amenazar a su expareja en Mieres J. F. B., de 42 años, tiene antecedentes por actuar igual en otra relación. «Me siento aliviada, me llegó a decir que se llevaría a nuestro hijo» ALEJANDRO FUENTE MIERES. Miércoles, 24 julio 2019, 00:10

La Policía Nacional ha detenido a un varón por, presuntamente, acosar a su expareja en Mieres. Se trata de un lenense -de 42 años y que responde a las iniciales J. F. B.- que ha entrado en prisión, ya que llegó a amenazarla de muerte. Según ha indicado el cuerpo policial, el arresto se produjo el pasado viernes, día 12. «Su comportamiento posesivo llevó a romper la relación», indican desde la Jefatura Superior.

Fue en febrero de este mismo año cuando el detenido había iniciado una relación sentimental con una mujer que apenas duró un par de meses; ella decidió romperla «tras sufrir varios episodios violentos».

Según el relato expuesto por la Policía, después de la ruptura «el comportamiento del lenense se volvió amenazante y posesivo», llegando incluso a romperle el teléfono móvil contra el suelo. Las situación empeoró con el paso del tiempo cuando comenzó a amenazar a su hija.

«Tenía una orden de alejamiento, pero me lo encontraba y se reía», afirma una víctimaLa Policía asegura que controlaba todos sus movimientos, cómo vestía y con quién estaba

«Controlaba todos sus movimientos», subrayan los investigadores. «La manipulación y control ejercidos por la persona que le enviaba los wasap era tal que, en todo momento, le informaba de dónde se encontraba, cómo iba vestida o quién era la persona que la acompañaba», detallan.

Los agentes consiguieron identificar al propietario del teléfono móvil desde el que se realizaban las amenazas a la mujer y comprobaron que el terminal se encontraba a nombre y en posesión del detenido en el momento en el que procedieron a su arresto. Pasó a disposición judicial, donde se ordenó su ingreso en prisión.

Este individuo contaba con numerosos antecedentes por hechos similares. Otra expareja suya, de Mieres, -con quien mantuvo una relación de ocho años y con quien tiene un hijo de seis años en común- explicaba ayer a EL COMERCIO que vivió con él «una auténtica pesadilla». «En cuanto me informaron de que había sido arrestado y que entraba en la cárcel sentí algo de alivio».

La mujer asegura que presentó varias denuncias por maltrato y acoso. «Incluso llegó a amenazarme con que se iba a llevar a nuestro hijo, que nos iba a separar». Tras pasar varias veces por el juzgado, fue condenado a más de un año de prisión por amenazas. «Pero seguía en la calle y me encontraba con él a pesar de tener una orden de alejamiento de 200 metros; él me miraba y se reía hasta que me tenía que marchar», detalla añadiendo que llegó a quemarle el interior de su turismo.