Libertad vigilada para el menor acusado de apuñalar a un joven en La Felguera

El juez de guardia de Menores decretó ayer, a petición de la Fiscalía del Principado, libertad vigilada para el presupuesto autor del ataque con arma blanca a un joven la madrugada del pasado domingo en el barrio felguerino de La Pomar. Esta medida se adopta de forma cautelar hasta la celebración de juicio. El menor fue arrestado por la Policía Nacional de la Comisaría de Langreo-San Martín al estar relacionado, de forma directa, con la herida provocada en el cuello a la víctima en el transcurso de una pelea.

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, se refirió ayer al violento suceso y a las quejas de los vecinos de este barrio, que celebró el pasado fin de semana sus fiestas. «Lo primero que quiero destacar es que éste es un municipio tranquilo en el que no hay más delincuencia que en otros; creo que tenemos una fama inmerecida». Calificó de hecho «puntual» este ataque con arma blanca que provocó una herida leve a otro joven. «Es verdad que se genera alarma social, pero hay que poner las cosas en su sitio». No obstante, ante las reclamaciones de los residentes -entre otras cuestiones reivindican más presencia policial y más seguridad-, la responsable municipal afirmó que se van a analizar medidas de mayor vigilancia, «aunque no constan denuncias por ruidos de los bares».

No es la primera vez que hay un suceso de estas características en La Pomar. En 2017 hubo otro ataque con arma blanca y un tiroteo que dejó un herido.