La línea de tren entre Baíña y Collanzo sufrió cuatro días de cortes esta semana La última avería en el servicio de Feve tuvo lugar ayer y fue necesario volver a activar el transporte alternativo en autobús desde Moreda ALEJANDRO FUENTE CABAÑAQUINTA. Domingo, 20 enero 2019, 02:06

Poco antes de las diez de la mañana de ayer saltaba la alarma: «Hay transbordo de autobús entres las estaciones de tren de Moreda a Collanzo». El anuncio lo hacía la plataforma que ha nacido en Aller en defensa del trazado ferroviario entre Baíña, en Mieres, y la estación allerana. El malestar entre los usuarios es latente y los constantes problemas hacen que se pierda la paciencia. En cinco días de esta semana, desde el martes, Feve se ha visto obligada a activar el servicio alternativo en autobús en cuatro jornadas. Solo viernes funcionaron los trenes sin problemas.

Las averías son recurrentes en este trazado, pero hubo un periodo de tranquilidad para los usuarios de este servicio desde que se convocó una manifestación que recorrió las calles de Moreda. Eso fue el 30 de noviembre. La protesta se gestó porque hubo problemas constantes desde verano, Feve se vio forzada a interrumpir este servicio y a activar los transbordos en autobús desde la estación de Moreda para cubrir el trazado. Se trata de la única línea de Feve en Asturias que se ofrece con trenes diésel, concretamente dos. Las averías y los fallos son frecuentes y desde la empresa optan por dedicar uno de los dos convoyes a cubrir el recorrido mierense, dejando para el autobús el de Aller. Uno de los inconvenientes es que la empresa ferroviaria carece de unidades para prever este tipo de contingencias

ANTECEDENTES Desde verano Los problemas de averías en el recorrido son recurrentes, pero las deficiencias se agudizaron desde julio con cortes continuos. Manifestación Los usuarios consideran que el recorrido sufre abandono por parte de la empresa y se manifestaron por las calles de Moreda en noviembre. Carta Se han reunido 2.500 firmas para reclamar mejoras.

Deficiencias

Otro de los problemas es la pendiente del recorrido, que las unidades de un solo vagón no están preparadas para abordar y se provocan las tan temidas averías. «Hay muchos que viajan sin el seguro obligatorio», indicaba la responsable de la plataforma, Rosa Martínez. Se trata de una cuestión que preocupa bastante porque, se incide, en la mayoría de los apeaderos no hay máquinas de venta de billetes, lo que le otorga al viajero esa cobertura, y muchas veces ni se puede comprar dentro del tren porque solo hay un revisor que no puede dar el servicio a todo el recorrido en dos trenes. El colectivo se pregunta qué ocurriría en caso de accidente. «Renfe me ha contestado que sí que estarían cubiertos, pero tenemos dudas porque no hay título que lo acredite».

Rosa Martínez también plantea otros asuntos a tener en cuenta, como la necesidad de acometer inversiones en el trazado para mantener el servicio y que éste sea de calidad.

Al respecto, el colectivo Asturias al Tren indica la que, desde su punto de vista, sería la solución para acabar con las averías de los trenes, los transportes alternativos en autobús y los constantes retrasos: electrificar el trayecto. De hecho, se trata del único recorrido de toda Asturias que funciona con diésel. Los convoyes, con esta configuración, sufren mucho porque se trata de un trazado de montaña, se indica, con una importante pendiente en dirección a Collanzo. «Con trenes eléctricos, no habría tantas averías como en la actualidad», explica el responsable de la asociación, Carlos García Alcalde. Se refiere al conocido de forma despectiva como el 'tamagochi', en tren de un solo vagón que es el que sufre los percances.