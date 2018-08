Localizan a un perro «atado y en los huesos» junto a una cabaña en Caso FACEBOOK La protectora CoMvive advirtió de que desde el Seprona se había localizado al dueño pero que no iban a actuar MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Miércoles, 29 agosto 2018, 22:16

«Atado, solo, sin comida y con síntomas de desnutrición». Así encontraron, y tal cual lo describieron, unos jóvenes el pasado lunes a un perro mientras estaban paseando por la zona de La Felguerina, en el concejo de Caso.

Era un mastín que estaba atado en las inmediaciones de una cabaña. Los excursionistas le dieron agua y los bocadillos que llevaban. Les impresionó ver con la ansiedad con la que bebía. Debido a su extrema delgadez, advirtieron de que «se le contaban hasta las costillas». Según explicaron, solo su gran cabeza les ayudó a identificar de qué raza se trataba. Inmediatamente, pusieron este hecho en conocimiento de una protectora, a la que denunciaron este posible caso de abandono animal ante el Seprona, organismo dependiente de la Guardia Civil. La protectora de animales CoMvive informó el martes al Seprona, que se trasladó hasta la zona para comprobar la situación del animal.

El Seprona confirmó este miércoels que habían localizado al dueño, un ganadero de Caso, que tenía todos los papeles del can en regla. La primera decisión era no actuar. CoMvive insiste ahora en que «el caso es extremo. El perro puede estar en la mitad de su peso, teníamos miedo que estuviese abandonado». Un colaborador de la entidad fue este miércoles a la zona y se encontró la misma estampa, alimentó al perro pero la protectora advierte de que «desde la legalidad no se puede hacer nada más».