«Lucharemos por conservar los 111 empleos, porque somos rentables» Los trabajadores quemaron decenas de neumáticos tras el anunciado cese de actividad de la factoría de Langreo. / JUAN CARLOS ROMÁN La multinacional Vesuvius anuncia el cese de actividad de sus factorías de Langreo y Burgos y lo justifica por el deterioro de la situación del acero MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:14

La historia se repite. 10 años, 3 meses y 9 días después la dirección de la multinacional angloamericana Vesuvius comunicaba en la tarde de ayer al comité de empresa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus factorías en España, 111 trabajadores en Langreo y unos 17 en Miranda de Ebro (Burgos) se ven abocados al desempleo. Y parece que será de forma inmediata, ya que la empresa anunció que será efectivo a partir de la próxima semana, el 12 de septiembre.

La lucha por sus conservar sus puestos de trabajo comenzaba en Riaño nada más conocerse la noticia. La factoría se cerraba como protesta. Los representantes de la empresa no pudieron salir del recinto durante horas, mientras los trabajadores vistieron la fábrica con las mismas pancartas que decían 'no al cierre' en 2009. Decenas de neumáticos y papeles ardieron tiñendo el entorno de rojo y humo. Manifestaciones y protestas que no cesarán en una lucha por conservar la que es para más de un centenar de personas su forma de vida. «No vamos a aceptar que siendo una factoría rentable y con carga de trabajo nos manden a la calle, lucharemos por nuestros empleos», decían desde el comité de empresa.

Dicen que la reunión con la empresa fue similar a la de 2009. El máximo responsable de la compañía, el Vice-President Flow Control Europe at Vesuvius, Richard Sykes, fue quien comunicó al comité de empresa el cese de actividad de la factoría langreana. La multinacional, con sede en el Reino Unido, justificó esta decisión en la reorganización de la actividad que está llevando en todas sus fábricas europeas ante el deterioro que está sufriendo la industria del acero por un exceso de capacidad y el incremento de importaciones de terceros países. El comité, por su parte, considera que «es una deslocalización pura y dura, porque nuestras piezas se pasarán a hacer en la Europa del Este». Las importaciones provocadas por la imposición en 2018 de aranceles por parte de Estados Unidos han llevado a que la producción de países extracomunitarios se desvíe al viejo continente y esto ha marcado un cambio repentino y negativo en las perspectivas de la industria siderúrgica europea.

«Una empresa que da beneficios y tiene carga de trabajo apuesta por una deslocalización de libro. Son unos forajidos», subrayaba Damián Manzano, secretario de Industria de CC OO, que estuvo toda la tarde a las puertas de la factoría langreana. Anunció una «movilización en la calle contundente. No vamos a consentirles que con su cara dura firmen el convenio hace cuatro días y ahora quiera extinguir todo el empleo». «Vamos a luchar todos por Vesuvius; hacemos un llamamiento a toda Asturias para movilizarnos. Es una injusticia», sumaba.

En la misma línea, se manifestaba el secretario general de CC OO de Asturias José Manuel Zapico, que en 2009 se manifestó junto a esta plantilla como secretario de esta organización en el Nalón. «La empresa se equivocó hace diez años y lo vuelve hacer, tiene beneficios, hay carga de trabajo, tecnología puntera y una plantilla especializada. Revertiremos esta situación con la ayuda de todos los asturianos», dijo. Además pidió al Gobierno regional «un frente común para defender nuestra industria».

Apoyo político

Fue saltar el anuncio de cierre y amigos y familiares de los trabajadores se desplazaron hasta el recinto de Riaño para darles fuerza. También lo hicieron representantes políticos de la Corporación langreana y autoridades regionales. El mensaje fue unánime: un apoyo total a una plantilla que intentaba mantenerse fuerte, pero no podía contener su decepción ni poner su vista en un futuro incierto.

«No teníamos noticias previas. Intentaremos por todos los medios remediar esa situación con todo lo que esté en nuestra mano», señalaba la alcaldesa de Langreo, la socialista Carmen Arbesú. Aunque se encuentra fuera del municipio, la regidora ya se ha puesto en contacto con el consejero de Industria, Enrique Fernández, y ha abierto una vía para coordinar la respuesta de todas las administraciones (Ayuntamiento, Principado y Gobierno de España) al conflicto laboral. El equipo de gobierno espera una rápida resolución del conflicto y que Vesuvius reconsidere una medida que golpea al sector industrial de Langreo.