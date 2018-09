Una madre denuncia la desprotección que sufre su hijo autista en Mieres María del Carmen Hernández denuncia la indefensión que sufre su hijo autista en Mieres. / JUAN CARLOS ROMÁN «El colegio concertado al que asistía hizo caso omiso a peticiones básicas para su desarrollo. Se le impidió entrar en el comedor y en el aula ordinaria», explica A. FUENTE MIERES. Lunes, 1 octubre 2018, 00:48

«Mi nombre es María del Carmen Hernández; soy madre de un menor discapacitado que padece autismo y que fue sometido a acoso, discriminación y marginación por parte del centro educativo concertado, hechos que pusimos en conocimiento de la Consejería de Educación», declara. Su hijo tiene ahora diecisiete años y acude a un centro especializado en Oviedo cuyo coste -25 euros la hora de atención, a razón de ocho por semana- sufraga íntegramente la familia. El origen del conflicto se remonta al curso 2011-2012, cuando el matrimonio se mudó desde Andalucía y decidió matricular a su hijo en un colegio concertado de Mieres. Tras una guerra judicial, por hechos que los padres consideran ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) falló a favor de la administración. Pero la madre no se rindió y acudió hasta el Supremo. También advierte al resto de padres que se puedan encontrar en una situación similar: «Esta sentencia crea jurisprudencia, y se genera una desprotección para los más vulnerables, que son doblemente débiles, porque se trata de menores y discapacitados».

María del Carmen Hernández, casada con un mierense, indica los hechos que le generan dolor. «A pesar de que comenzó el curso 2014-15 en septiembre, a mi hijo no le pusieron pupitre en el aula ordinaria hasta el 3 de marzo». La madre explica que, durante el juicio, en el relato de la propia auxiliar educativa quedó claro que hubo «rupturas» en su rutina y que éstas eran diarias. «No se anticipaban a los cambios a pesar de que sabían que eso podía perjudicar gravemente a mi hijo».

Lo grave del asunto, según su testimonio, comenzó cuando el centro mierense «no hacía caso a las peticiones básicas para su desarrollo». «No le dejaron entrar en el comedor escolar y se le impidió la entrada en el aula ordinaria con sus compañeros». También apunta que, según señaló la auxiliar en la vista oral, a los profesionales del centro «les faltó voluntad para integrarlo».

Los padres, tras recibir la sentencia del Tribunal Superior de Asturias -con fecha de 21 de mayo de este año- se mostraron, al menos, «sorprendidos» porque los magistrados no tuvieron en cuenta «los testimonios de las especialistas en autismo que trabajan con nuestro hijo y sí que le dieron un valor incalculable a los informes de la especialista de la administración educativa, de la jefa de servicios de centros o de la propia inspectora de educación», añade.

Sin escolarizar

Hernández se siente especialmente molesta al señalar que en la sentencia del TSJA «se nos culpa a los padres argumentando que hemos cambiado de colegio en numerosas ocasiones, según ellos, porque no estábamos contentos con la atención recibida; obvia decir que nos hemos traslado de comunidad autónoma dos veces».

«Lo que más nos sorprendió de la sentencia -prosigue la madre- fueron algunas afirmaciones como que «un centro educativo concertado no es un centro de atención especial, ni terapéutico o sanitario» o «un centro concertado no puede garantizar la plena integración de todos los alumnos que lo requieran».

Para los padres, este tipo de argumentos expresados por el TSJA evidencia que «los discapacitados no deben recibir una educación inclusiva, ni unos apoyos necesarios; se les debe confinar en centros de atención especial, terapéuticos o sanitarios». La madre afirma que, «por no tener, no tienen derecho siquiera a que se tenga en cuenta la legalidad vigente en la materia».

El joven, debido a estos problemas con el centro, se encuentra sin escolarizar. «Se nos llegó a abrir un expediente ante una asistente social, que quedó en nada porque se demostró que el chiquillo estaba perfectamente atendido y no sufría un abandono, como se denunció».

Esta madre advierte de que está dispuesta a llegar hasta el final por defender los derechos de su hijo autista, «que siempre ha estado integrado en todas sus actividades desde que llegamos a Mieres», y que, por extensión, puede llegar a afectar a otros niños con discapacidad en la región.