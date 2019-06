Manifestación, mañana, para mejorar el servicio Viernes, 21 junio 2019, 01:40

Los usuarios del servicio ferroviario de Feve en la comarca del Caudal -de la línea entre Baíña, en Mieres, y Collanzo, en Aller,- están ya más que hartos de los constantes problemas del servicio, como son retrasos o averías en los trenes, que obligan a realizar transbordos en autobús. Y es que dicen que no es lo mismo, porque por carretera no pueden viajar con bicicletas, carritos de la compra o carricoches de niños. Por eso, desde la plataforma en defensa del trazado se ha convocado una manifestación, que será mañana, a las 12.30 horas, en la estación de Cabañaquinta (Aller) y se pide que se acuda con todos estos elementos para clamar que «el tren no es un lujo, es una necesidad».