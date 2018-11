«Marcaste nuestra vida y nunca te vamos a olvidar. Estaremos siempre juntas» Yoselín Vega. / E. C. Yoselín Vega estudiaba Gestión Administrativa en el IES Cuenca del Nalón de La Felguera. «Era alegre, especial», recuerdan sus compañeros A. F. G. EL ENTREGO. Martes, 27 noviembre 2018, 00:17

«Era mi amiga, mi compañera de clase. Era la hermana que no tuve». Lara García conocía muy bien a Yoselín Vega López. Fueron juntas ya al colegio en El Entrego y desde entonces ya no se separaron. «Era yo quien se animó a cursar Gestión Administrativa en La Felguera y ella me dijo que quería venir conmigo a clase y también se matriculó». Ayer el vacío de su pupitre, decía, era muy doloroso. «No pudimos parar de llorar durante todo el día. Para mañana -por hoy- vamos a mantener una jornada de luto y no vamos a acudir al centro».

Recuerda que Yoselín era una chica «muy alegre y con carácter. Siempre decía las cosas a la cara y era muy buena». Le gustaba hacer las cosas de los jóvenes de su edad: estar en compañía de su grupo de amigos y con su novio, Hugo, quien también iba en el vehículo accidentado. «Llevaban seis años juntos y ella tenía planes, quería empezar a trabajar y establecer una relación en plan serio. Para él, ella era lo máximo, lo más importante. Era una joven muy bromista y alegre, y le gustaba sacar fotos a todo»

«Era súper natural, muy maja; era especial. Conocerla ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Marcaste nuestra vida y nunca te vamos a olvidar. Estaremos siempre juntas. Nunca imaginé este final», decía Lara García conteniendo los sollozos. Ahora los amigos están muy pendientes de la evolución de los dos jóvenes ingresados en el HUCA y que también iban en el vehículo accidentado.