«Marta no dijo nada de malos tratos hasta después de la muerte de Iván»

«Cariño, se acabó mi vida sin ti, espero por lo menos haberte hecho feliz. Te amo. Siempre juntos. Nunca te olvidaré». Fue el mensaje que escribió Marta Rama el 9 de diciembre de 2017 en el libro de condolencias funerarias de su pareja, Iván Castro. Un día antes el joven moría tras recibir varios disparos en su garaje de La Felguera; un crimen del que está acusada.

Segunda sesión en la Audiencia Provincial del juicio por el asesinato de Iván Castro en diciembre de 2017. Tras la declaración el martes de los dos acusados de la muerte del joven langreano, hoy fue el turno de algunos amigos de la víctima, así como de los acusados, Marta Rama y Nelson dos Anjos. Hasta cinco amigas de Rama llegaron a decir que no conocían su relación con el fallecido y que «Marta no habló de malos tratos hasta que murió Iván».

Sus amigas declararon percibir el enamoramiento de Nelson, pero coincidieron en manifestar que no era recíproco: «No estaba enamorada de Nelson, incluso decía que era un pesado. Él sí que estaba enamorado hasta las trancas», afirmaba una de ellas.

«Que lo pague bien caro quien lo hizo», le dijo la acusada a una amiga una vez que llamaron a esta última a declarar

Si bien Marta parecía esconder su relación con Iván y con Nelson, sí hacía participes a sus amigas de su enamoramiento de otro joven, que declaró a primera hora de la tarde y confirmó su relación con la acusada desde 2012. Entre ellos se intercambiaron 70.000 mensajes de WhatsApp, mayoritariamente «cariñosos», según relató el joven, entre enero de 2017 y octubre de 2018, un día antes de que Marta Rama fuera detenida. El testigo agregó que su relación continuó en los primeros meses en los que Rama estaba en la cárcel, se intercambiaron cartas e incluso fue a verla al centro penitenciario en dos ocasiones.

Además de este joven del que Rama aseguró que «estaba enamorada», testificó el hermano de una de las amigas de la acusada, quien declaró que había mantenido relaciones sexuales con ella solo una semana después del asesinato de Iván Castro y que estaba «normal». Dijo recordar ver a Nelson ayudándola en la panadería, «era su perrito faldero». Una semana más tarde las retomó con el anterior testigo, cuando ya convivía con Nelson, «desde la misma noche en la que asesinaron a Iván». Según la Fiscalía, Marta Rama durmió en el piso que compartía con Nelson en Oviedo la misma noche del crimen.

La declaración de la exmujer de Nelson dos Anjos fue también muy dura. Los dos acusados escucharon su declaración separados tras unas mamparas, porque ella pidió expresamente no verlos. Habló sentada, al fallarle las fuerzas, y describió a su exmarido como un hombre «trabajador, muy trabajador, muy amable con todo el mundo, y que siempre que podía ayudar, lo hacía». Nelson, dijo, comenzó a cambiar «cuando comenzó con los taxis y mantuvo una relación con la mejor amiga de Marta», explicaba. «Pero lo peor fue cuando Nelson se enamoró de Marta, rompió mi matrimonio y descuidó el trabajo y a su hija. Decía que venia a verla y no llegaba... Marta estaba incluso por encima de su hija», detallaba. Relación que también influyó según dijo, en su economía: «Los bancos comenzaron a llamar porque no se pagaban las letras y él solo me daba excusas». En su declaración indicó que Nelson les confesó a ella y a su hija, en octubre de 2017, que estaba enamorado de Marta y se produjo la separación. Desde su entrada en prisión padre e hija recuperaron su relación.

Las declaraciones de las amigas de Marta evidenciaron una clara decepción. Todas coincidieron en declarar que les mentía en muchos detalles de su vida, como ocultar sus relaciones sentimentales. «Hasta el 7 de diciembre de 2017 no me enteré de que tenía una relación con Iván, decía que vivía con sus padres», explicaba una de ellas. Además, según dijeron, insistía a todas que su relación con Nelson era solo de amistad. Durante le investigación del crimen llegó a decirle a una de sus amigas, una vez que a esta la llamaron a declarar, «que lo pague bien caro quien lo hizo». Incluso a un amigo de Iván le dijo que «estaba embarazada de Iván». El juicio continúa hoy, en la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, en una sesión en la que declararán el hermano y la madre de la víctima.