«San Martín es la fiesta que hace que volvamos a nuestras raíces» La economista Carmen Vilabrille abre las fiestas de los Humanitarios de Moreda invitando a mantener «los trajes, el pan de escanda y la sidra» MOREDA. Domingo, 11 noviembre 2018

Como buena economista, Carmen Vilabrille, directiva del Banco SabadellHerrero en la región, empleó ayer los números. Pero, de forma muy diferente. Encargada de abrir la fiesta de los Humanitarios de San Martín de Moreda, los utilizó para dar las claves de lo que, a su modo de ver, significa esta celebración para sus vecinos y, en especial, para ella.

Vilabrille habló anoche de interés, el que le supone acudir a la celebración que marcó su vida de juventud y que le lleva a hacer un viaje hasta su orígenes cada vez que puede. «Uno se hace un poco mayor y le toca salir a trabajar fuera del concejo y fuera de Asturias, y ahí es donde me doy cuenta de cuántas otras cosas significa San Martín. En primer lugar, es esa fecha en el calendario en la que te fijas en el preciso momento en que tienes que determinar tus vacaciones. Cuando el 11 de noviembre cae de fin de semana, un 'bien' interno te llena al momento».

«En segundo lugar -continuaba-, San Martín es la fiesta que hace que regresemos a nuestras raíces, que nos recuerda de dónde venimos, que nos recuerda nuestras tradiciones y que nos hace disfrutar de ellas. Creo que, dados los tiempos que corren, más que nunca esto es algo que se debe mantener y potenciar. Nuestros trajes, nuestra gaita, les fabes, el pan de escanda, el panchón, la sidra, nuestros paisajes o nuestros mayores».

La pregonera dio una tercera razón: «Sin duda, éste no es el momento de hablar de lo que ha pasado en los últimos veinticinco años en las cuencas mineras, y en particular en nuestro concejo, pero somos muchos los ahora ya no tan jóvenes que siendo jóvenes nos fuimos a trabajar fuera. San Martín representa el encuentro, en muchas ocasiones, encuentro anual con nuestros amigos».

Y dio un cuarto y último motivo: «Es el día en que todos nos unimos alrededor de una mesa a degustar lo mismo, les fabes, les casadielles, el panchón y la sidra». Además, «San Martín es el broche de oro a una serie de actividades que la Sociedad Humanitarios de San Martín promueve, trabaja y lleva a cabo en el concejo durante todo el año con el fin de ser más solidarios y mantener vivas las tradiciones».

Era el emotivo preámbulo a una tradicional fiesta que se celebra hoy en Moreda desde bien temprano por la mañana y que se desarrolla hasta la madrugada.