Cortes de pelo para fabricar sonrisas

Marga Roces, de El Entrego, sujeta una trenza morena y una coleta rubia que han donado para la iniciativa de 'Mechones Solidarios'. Seis peluquerías del Nalón promueven 'Mechones Solidarios', donan cabello para financiar pelucas para enfermos de cáncer

Hay seis peluquerías en el Valle del Nalón que no se limitan a cortar el pelo. Quieren ser ejemplo de solidaridad y, por ello, participan en una iniciativa de apoyo a personas enfermas de cáncer. Se conoce como 'Mechones Solidarios', es un proyecto impulsado en Málaga por la Asociación Internacional de Arte e Imagen que lleva más de 35 años fabricando pelucas para enfermos de cáncer. Desde hace varios años han creado una extensa red nacional, con más de setecientos salones inscritos donde te puedes cortar el pelo, por cinco euros, y donarlo para fabricar pelucas a personas enfermas de cáncer.

En Asturias hay 27 peluquerías asociadas a esta iniciativa. En la cuenca del Nalón son seis salones los que participan en este proyecto. Nerea Riera Taboada, de Antasa Estilistas, en Sama de Langreo, es una de las profesionales que colabora en esta iniciativa solidaria para 'fabricar sonrisas', como reza el lema de la campaña. Fue una de las asturianas en sumarse

«Conocimos 'Mechones Solidarios' en 2016. Buscaba una iniciativa solidaria para desarrollar en Langreo. Descubrí este proyecto y me pareció tan interesante que contacté con ellos y en muy poco tiempo me explicaron cómo funcionaba, me ayudaron a ponerlo en marcha y decidí unirme sin pensármelo dos veces», explica Riera.

Las personas que quieran donar su cabello y colaborar con la causa «deben esperar a que les crezca lo suficiente, desde enero de 2018 se exige un mínimo de 30 centímetros de coleta. Después, es cuestión de almacenarlo de forma correcta y enviarlo a la organización que se encarga, posteriormente, de clasificarlo y de fabricar pelucas de pelo natural», explica otra de las peluqueras, Marga Roces Vena, de El Entrego. En su caso, conoció la iniciativa a través de su compañera.

Y la experiencia está resultando todo un éxito. «Tan solo el mes pasado enviamos una treintena de mechones», dice Roces, que dirige una peluquería en El Entrego. «Es increíble lo solidaria que es la gente por esta zona. Sobre todo, nos sorprendió la cantidad de niñas pequeñas que vienen a cortar sus coletas y entienden que es una forma de ayudar a los demás, es algo muy bonito y muy fácil de hacer».

Uno de los factores importantes por los que nació este proyecto es «que creemos que el hecho de seguir viéndose con pelo es un factor básico para la lucha contra el cáncer, ayuda a sobrellevar la enfermedad con mayor autoestima y fuerza», manifiestan en la organización.

Las pelucas de buena calidad no son baratas. Las de pelo natural no bajan de los 300 euros y «no todo el mundo puede permitírselo. Al conseguir el pelo de forma gratuita, las peluquerías estamos logrando que el coste de la peluca desciende un casi un 80% y los enfermos pueden tener sin coste alguno. Por eso, creemos que es una iniciativa muy interesante y que la gente debe apoyar», apunta Isabel Álvarez, propietaria de la peluquería Fany de Sama, que también participan en el programa.

Mónica Mediero es vecina de Sama y superó un cáncer de mama hace dos años. Utilizó peluca durante la enfermedad y explica que «a mi ayudó a sentirme más segura al salir a la calle. Tuve que comprármela yo, una sintética, porque no conocía este proyecto pero va a hacer mucho bien a los que pasen por una enfermedad así». Y es que por tan solo cinco euros se puede ayudar a las personas que no pasan por un buen momento. Se puede consultar las peluquerías participantes en la web www.mechonessolidarios.com.