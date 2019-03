Medio millar de encajeras de bolillos llenan Mieres en busca de relevo Centenares de mujeres de toda España se dieron cita en el recinto ferial de Santullano en el XV Encuentro de encaje de bolillos. / FOTOS: J. M. PARDO «Requiere de muchas horas, pero merece la pena», defienden las participantes en la cita, organizada por la asociación El Buemporqué MARTA VARELA MIERES. Domingo, 10 marzo 2019, 02:18

Llegaron de numerosos puntos de España para defender en Mieres el encaje de bolillos, para la mayoría «un arte que se disfruta con calma, pero que te reporta tranquilidad». El de este fin de semana es ya el XV Encuentro de encaje de bolillos, una cita muy esperada en todo el territorio nacional.

Encuentro que busca, además, atraer a más mujeres y en especial las más jóvenes para practicarlo. Sin duda, la muestra de diferentes labores animó a muchos visitantes, como Celia Armador, que llegó desde Gijón y reconoció que «siempre me ha gustado lo que se puede hacer, me han dejado probar un poco y creo que me animaré y espero que mi hija me acompañe a algunas clases».

Cientos de encajeras de bolillos de toda España se dieron cita ayer en el recinto ferial de Santullano en una jornada que supone todo un éxito de participación. El recinto se llenó de trabajos y pequeñas obras de arte, cuya realización «requiere de muchas horas, pero siempre merece la pena», resaltan las artesanas. Las asistentes a la cita -organizada por la asociación cultural El Buemporqué en colaboración con el Ayuntamiento- disfrutaron de una jornada de convivencia en la que compartieron experiencias y técnicas en el concejo mierense.

Entre las actividades que se llevaron a cabo destaca la visita guiada y gratuita al poblado minero de Bustiello y la exposición de la Asociación Belga Kantschool Artofil, presentada por una de sus profesoras.