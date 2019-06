Medio millar de vecinos claman ante la Junta contra «el abandono de Turón» Vecinos del Valle de Turón, de todas las edades, se concentraron ante la sede de la Junta General en Oviedo. / PABLO LORENZANA Convocados por 36 colectivos, reclamaron a los nuevos diputados regionales inversiones para el valle mierense, «olvidado» tras la minería ALEJANDRO FUENTE OVIEDO. Jueves, 6 junio 2019, 00:18

Al poco de desplegar las pancartas de protesta, ayer ante la sede de la Junta General del Principado en Oviedo, comenzó a llover intensamente. Pasaban pocos minutos del mediodía y empezó a caer granizo. «Parece que los elementos están en nuestra contra; pero de aquí no nos movemos», decían. Eran más de medio millar de vecinos de Turón quienes se concentraron para exigir a los políticos inversiones y mejoras de una zona que, aseguran, se encuentra totalmente olvidada por las administraciones. «Estamos hasta las narices porque no nos hacen caso. En nuestro valle, hace unos años, había muchas minas, pero ahora solo hay basura y ruinas. No dejaron un puesto de trabajo. Esto es y va ser muy grade, porque contamos con todo el pueblo. Volveremos otra vez, esto no acaba aquí, es una lucha que comienza ahora», afirmaba Javier Besteiro, de la asociación El Carmín de Lago. «Estamos olvidados», añadía.

Desde Turón acudieron un total de siete autobuses llenos de vecinos de todas las edades; también hubo quienes se desplazaron en sus coches. La calle Fruela estuvo cortada una hora a pesar del mal tiempo. «De aquí no nos mueve nadie», decían entre sonoras pitadas y los estallidos de los petardos.

La convocatoria de la protesta estaba respaldada por un total de 36 colectivos -de todo el valle y de Figaredo- de todo tipo, como vecinales, deportivos, culturales, hosteleros y de amas de casa- que se han unido con un objetivo común: conseguir inversiones y mejoras para los problemas que, aseguran, padece esta zona mierense. Señalan que se movilizan «ante la desidia de las administraciones públicas respecto al estado de la carretera y del río así como ante las inundaciones que sufrimos de manera habitual desde hace varios años». «Manifestamos nuestro enfado por la demora de una solución, el desprecio y el abandono al que nos vemos sometidos por dichas administraciones», añaden.

Incomunicados

«La vía del diálogo no funciona», señalaba la presidenta de la asociación Mejoras del Valle, Silvia Suárez. «Somos unas 4.000 personas las que quedamos incomunicadas cada vez que llueve y se anega la zona de Peñule; y esto es Asturias, esto no puede seguir así. Porque se quejan de la España vacía pero no hacen nada por mantener la población en los pueblos, pero no se puede consentir que cuando necesitamos algo se mire para otro lado». Se recuerda que hay proyecto para realizar una solución a este problema, pero no se ejecuta.