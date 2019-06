«Tuve miedo por mi vida y me fui», dice el conductor del altercado de El Entrego Cuando agentes de la Policía local fueron a buscarle a su casa, ya estaba en la Comisaría presentando una denuncia MARTA VARELA EL ENTREGO. Viernes, 14 junio 2019, 01:17

Una bronca, dos relatos. El conflicto surgido en la mañana del pasado miércoles en el centro urbano de El Entrego, motivado por una discusión de tráfico, presenta dos versiones muy diferentes.

La conductora y el peatón presuntamente agredidos aseguran que el conductor se dio a la fuga tras pegarle a ella varias patadas y arrollar al peatón que salió en su defensa. Sin embargo, el conductor señalado defendía ayer en declaraciones a EL COMERCIO que ni se dio a la fuga ni atropelló a nadie. «Pase mucho miedo y temí por mi vida, por lo que decidí ir directamente a la comisaría de la Policía Nacional de La Felguera a denunciar el suceso».

Según su relato, sobre la una de la tarde se disponía a estacionar en una zona de la calle La Paz, reservada para minusválidos cuando «comenzaron a pitarme de forma incesante, salí del estacionamiento y una chica que circulaba por la calle se bajó de su coche y comenzó a hacerme fotos. Yo me baje y le increpé por hacerlo. Me dijo que le había dado un golpe en el coche pero miramos los dos y no era cierto. Vino hacia a mí, se puso muy cerca y me insultó y me escupió». La bronca siguió subiendo de tono «me seguía insultando y yo para apartarla le di una patada pequeñita». En ese momento, recuerda que llegó un peatón: «Comenzaron a gritarme me subí al coche, me asusté, solo quería irme y el chico se tiró encima del capó. Yo conduje muy despacio y al girar se cayó al suelo y me fui directo a la Policía. Estaba muerto de miedo, temí por mi vida».

«La Policía Local fue a mi casa a buscarme y yo estaba con la Nacional. Me dieron los teléfonos de la mujer y el hombre con los que tuve el incidente. Al saber que estaban en el hospital llamé al chico para interesarme por él. Hablé con su mujer y después él me llamó y me dijo que sino le pago el móvil que se le rompió al caer, me denuncia». «Ahora mismo no reconocería ni al chico ni a la chica», concluye.