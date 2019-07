Mieres acogerá un campus de baloncesto para niños y jóvenes durante tres días E. C. MIERES. Miércoles, 24 julio 2019, 00:10

El Ayuntamiento de Mieres informa de que ya está abierta la inscripción para participar en un Campus Internacional de Baloncesto que se desarrollará en el Polideportivo Mieres Sur los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Está destinado a niños de entre 6 y 12 años y adolescentes y jóvenes de 13 a 17.

La inscripción para esta cita es gratuita y las personas interesadas pueden apuntarse ya mismo enviando un escrito al siguiente correo electrónico: info@ayto-mieres.es. En el correo tienen que incluir el nombre de la persona o personas que deseen participar en el campus, la edad y un número de teléfono de contacto.

Este evento deportivo estará desarrollado por One on One Basketball, una entidad que organiza programas de baloncesto en distintos puntos del mundo y que llegará a Mieres con varios jugadores de baloncesto de institutos americanos y de cuatro entrenadores que pondrán en marcha una cita en la que se mezclarán aprendizaje y diversión, aseguran sus promotores.