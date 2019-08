Mieres se aferra a su fiesta ganadera en el Puerto de Pinos Miguel del Campo oficia por primera vez la misa en el puerto. / PARDO Un centenar de personas disfrutan y reivindican el uso de estos pastos mierenses en un enclave de León A. FUENTE PUERTO DE PINOS (LEÓN). Lunes, 5 agosto 2019, 00:19

Un centenar de ganaderos se dieron ayer cita en la fiesta de la Virgen de las Nieves en el Puerto de Pinos, un enclave propiedad del Ayuntamiento de Mieres que se encuentra en la provincia de León. Hubo una misa al aire libre oficiada por el párroco Miguel del Campo. Era la primera vez que oficiaba la eucaristía en el lugar tras el fallecimiento de Nicanor López Brugos el pasado octubre; estaba retirado pero siempre subía a esta celebración. También asistieron, entre otros responsables municipales, el alcalde del concejo, Aníbal Vázquez, y el director general de Ganadería, Ibo Álvarez.

Se trata de una celebración abrazada a la polémica desde hace años. Y es que el Ayuntamiento mantiene una pugna judicial con la Asociación Montaña de Babia y Luna, que considera que el uso que hacen los asturianos de este entorno no es legal. De esta guerra parte la decisión de los tribunales de mantener el refugio de montaña cerrado desde hace cinco años. Un fallo determinó que el Consistorio mierense «viene desarrollando una actividad hostelera en terreno leonés, para la cual no cuenta ni ha contado nunca con una autorización urbanística ni ambiental». La resolución determina que la titularidad patrimonial de Mieres sobre la parcela leonesa no autoriza el ejercicio de competencias administrativas fuera del término municipal y recoge como extralimitaciones la aprobación de un reglamento municipal sobre el uso del Puerto de Pinos.

El equipo de gobierno mierense recurrió esta decisión, pero fue rechazada. Pero no se rinden y se aferran al que consideran un derecho para usar y aprovechar estos pastos desde que fueran comprados por el municipio en 1926. Desde el Cosistorio se está ultimando la última actuación judicial. «Tenemos un mes para responder al rechazo judicial para la reapertura de Casa Mieres; nuestros servicios jurídicos están preparando el siguiente paso a dar», señalaba el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez.