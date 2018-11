Varios detenidos en Mieres en una espectacular operación antidroga de la Guardia Civil Un agente de la Guardia Civil escolta a uno de los detenidos en la operación. / Juan Carlos Román Los agentes registran dos viviendas de la céntrica calle Carreño Miranda ALEJANDRO FUENTE Mieres Jueves, 8 noviembre 2018, 12:15

Efectivos de la Guardia Civil de León han detenido esta mañana en Mieres a varias personas dentro de una espectacular operación antidroga. En detalle, el operativo lo desarrollan agentes de la Policia Judicial de este cuerpo que asaltaron con apoyo da la unidad GSR, sobre las 8 horas, dos viviendas ubicadas en pleno centro urbano de la localidad, en la calle Carreño Miranda. En este momento, se están realizando registros y sacando cajas con documentación para su posterior análisis.

Fuentes de la Comandancia de Burgos han informado de que las diligencias se han declarado secretas dentro de esta fase inicial de la operación cuya investigación se inició en la capital castellana. Al parecer, se trata de una banda que operaba desde Mieres pero que no distribuía en Asturias. Se ha confirmado que hay varios detenidos, pero no el número de estos, ya que la operación sigue en marcha y no se descartan nuevos arrestos.

