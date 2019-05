«El portón del geriátrico no funcionaba, fue imposible abrir a la doctora» Los acusados, durante la vista de este lunes en Oviedo. / Álex Piña Los tres acusados por la muerte de un octogenario en una residencia de Mieres aseguran que desconocían el manejo manual del acceso MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Lunes, 6 mayo 2019, 21:55

Tres empleados de un geriátrico de Mieres, Alfredo Ramón V., Silvia C. y Sonia F., se sentaron este lunes en el banquillo acusados de un delito de homicio imprudente. El 2 de mayo de 2016 trabajaban en el turno de noche, atendiendo a más de un centenar de residentes. Entre ellos, quedaron al cuidado de un octogenario tras el aviso de un enfermero que les encargó que lo vigilaran «especialmente y de dar aviso al médico de guardia por si empeoraba su estado de salud». El hombre acabó falleciendo de madrugada, lo encontraron muerto «lleno de vómito».

Sergio Ovalle, de 83 años, ingresó en marzo de 2016 en esa residencia gerontológica. El 2 de mayo, tras dos días con un cuadro de vómitos falleció solo en la habitación 134. La médico de urgencia había acudido al centro de madrugada para valorarlo, pero no pudo acceder porque el portón no se abrió.

Los tres empleados del centro que fueron juzgados en Oviedo declararon que ninguno estaba encargado de la planta donde se encontraba el octogenario. Además, reiteraron que «el portón de la residencia no funcionaba, por lo que fue imposible abrir a la doctora» y que desconocían el manejo manual del acceso. Después de unos veinte minutos llamando a la puerta, la facultativa se fue de la residencia sin que nadie le diese explicaciones.

Alfredo Ramón V., que llevaba trabajando en el turno de noche una década insistió en que «los teléfonos inalámbricos no funcionaban y el portón no se abría; intuí que tenia que haber una llave pero no la encontré en el cajón». En la misma línea se mostró su excompañera Sonia F., que fue quien alertó al 112 para que enviase a un médico. «Estuve tres cuartos de hora al teléfono. No pudimos abrir el portón porque no funcionaba y nadie nos explicó cómo hacerlo».

La tercera empleada acusada, Silvia C., que llevaba tres años trabajando a turnos, incidió en que «el enfermero me dijo que Sergio seguía vomitando y que había que vigilarlo». Pese que aseguró que no se acordaba de todo, sí manifestó que después del suceso desde la dirección del centro «me dijeron que por qué habíamos llamado al médico, que el señor hubiese fallecido igual y no hubiese pasado nada».

Además de los tres empleados prestaron declaración cinco testigos, que dejaron entrever algunas lagunas en el relato de los tres cuidadores. El encargado de mantenimiento indicó que «en el cajón de las llaves había una de tipo 'allen' que abre el portón en caso de problemas y que yo mismo enseñé a Ramón a usarla». Por otro lado, la médico que acudió al centro de madrugada dijo que «estuve más de veinte minutos esperando que me abriesen, pero nadie salió a dar explicaciones. En otras ocasiones salían al exterior y abrían o el portón o la puerta peatonal. Me marché porque me esperaban otros pacientes». Palabras que ratificó el taxista que la llevó hasta la residencia, que sostuvo que «algunas veces la abrían manualmente».

El entonces gerente del centro y actualmente consejero accionista, explicó que «el centro tiene un protocolo de actuación que se entrega a todos los trabajadores y que no se siguió. Todos conocen la llave 'allen', llevaban en el centro más que yo».

Tras la sesión, la acusación particular, auspiciada por los sobrinos del fallecido, reconsidera cambiar la calificación de un delito de omisión del deber de socorro, al de homicidio imprudente como reclama la Fiscalía. Los sobrinos solicitan además una indemnización de 75.0000 euros frente a los 50.000 que reclama el Ministerio Fiscal. Sí coinciden en la pena de cárcel año y medio.

La de este lunes ha sido la primera sesión del juicio, que continuará este martes en Oviedo.