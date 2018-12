Mieres pide a los Reyes Magos «la implantación del grado de Deporte» La zona deportiva del campus universitario de Barredo. / J. M. PARDO El Ayuntamiento publica una carta en redes sociales en la que subraya la implicación ciudadana: «No lo tenemos fácil, pero es justo, lo merecemos» M. VARELA MIERES. Domingo, 30 diciembre 2018, 01:32

«Queridos Reyes Magos, os pedimos solo una cosa: que este año Mieres tenga el grado de Deportes». Esta es la carta que el Ayuntamiento de Mieres ha publicado en su cuenta de Facebook con su mayor deseo para el próximo año.

En el concejo cabecera de la comarca minera del Caudal lo tienen claro. «Tenemos buenas carreteras que nos comunican con el resto de la región. Tenemos el mejor campus universitario de Asturias, pero parece que cada curso está más vacío». Por eso han escrito una misiva a sus majestades de Oriente con está única petición, ya que, inciden, «tenemos ilusión por el futuro, pero parece que últimamente solo nos dan calabazas en las cosas importantes». Una posible referencia al futuro cuartel de la Guardia Civil, que siete años después de que el edificio fuese clausurado y este cuerpo fuera trasladado a unas instalaciones provisionales, las obras de construcción del nuevo equipamiento siguen aún sin fecha de inicio.

Desde el equipo de gobierno de IU se incide en la misiva en que el grado de Deportes ha despertado la esperanza entre los vecinos, que han llenado el concejo de carteles que apoyan la inciativa. Por eso, reconocen la impicación de los mierenses con esta petición «Es imposible dar un paso sin verlos en los los escaparates de los edificios, bares, tiendas, comercios, empresas. Hace tiempo que no se despertaba tanta ilusión». «Vosotros, Reyes Magos, sabéis que hemos trabajado duro para llegar hasta aquí, y no ha sido fácil. Sabésis que es justo, que lo merecemos, que lo hemos ganado a pulso», recalcan.

El escrito también alude la posibilidad de que los estudios se implanten Gijón o incluso en Oviedo. «No lo tenemos fácil, lo sabemos. Hay otros que tienen muchas cosas (y también más dinero) y quieren llevarse también nuestra titulación». Para luchar contra sus rivales, desde Mieres se apoyan en que «el campus de Barredo no puede ser la cenicienta de la Universidad asturiana. Sabéis que no es justo que las instalaciones más modernas no tengan uso. Sabéis que tenemos razón», cierran.