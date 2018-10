«Mieres tiene que recuperar su peso económico y político en la región» La candidata del PSOE a la Alcaldía de Mieres, Gloria Muñoz, en su barrio de Vega de Arriba. / J. M. PARDO «Es un auténtico error dar la espalda al Área Metropolitana; nos pueden dejar al margen o ser protagonistas de este eje urbano» Gloria Muñoz Ávila Candidata del PSOE a la Alcaldía ALEJANDRO FUENTE MIERES. Domingo, 14 octubre 2018, 01:21

Esta misma semana, Gloria Muñoz ha sido proclamada, de forma oficial, candidata del PSOE a la Alcaldía de Mieres. Ésta es su primera entrevista como cabeza de lista a las elecciones municipales de mayo de 2019.

-¿Está aliviada por el hecho de que no hubiera primarias?

-No, ya que no hubo más que hablar con los compañeros, exponer mi visión; las primarias entran dentro de la democracia del partido.

-Siempre hay algo de temor ante un proceso de este tipo.

-Creo que lo que hay dentro de una misma formación son pequeños matices a la hora de enfocar los problemas y de cómo resolverlos.

-¿Se presenta bajo la bandera de la unión de todo el socialismo?

-He tenido avales de todos los sitios.

-Cuenta con el apoyo de la dirección del partido, de la FSA, ¿y de los anteriores mandatarios?

-Pues sí, además estamos trabajando juntos en la redacción del programa. Colaboran de forma directa conmigo, pero no solo ahora, siempre han estado ahí los compañeros, tanto concejales como alcaldes; tuve mucho apoyo de Misael Fernández Porrón como lo tengo de Luis María García.

-¿Cuáles van a ser las prioridades de ese programa?

-Queremos hacer propuestas en positivo, para lograr que se vuelva a situar Mieres con el protagonismo que tiene que tener en la economía y en la política regional. Queremos que el concejo recupere el brío que tuvo en el pasado y que, durante estos años, ha ido perdiendo. Nuestros principales objetivos se van a centrar en el empleo, en el urbanismo, en hacer de esta ciudad un lugar alegre, una localidad acogedora, que invite a quedarse, que tenga los recursos necesarios para atraer población. La innovación y la tecnología deben ser bazas importantes, por eso seguimos apostando por el desarrollo integral del campus universitario.

-¿Mieres está obligada a olvidarse de la minería?

-La investigación ha estado olvidada en los últimos años, y era esencial para desarrollar tecnologías como la captura de CO2. En La Pereda estaba previsto continuar con ese trabajo, que se abandonó con el Gobierno del Partido Popular. Puede ayudar a mantener nuestra minería autóctona, como reserva estratégica que consideramos muy importante y a la que no debemos renunciar. Hay que trabajar en tecnologías que la hagan menos contaminante, o no contaminante.

-¿E incinerar residuos?

-Estamos en contra de la quema de basuras en esta térmica. Apostamos por que se cumpla la normativa con la que se abrió, para quemar carbón y otros estériles derivados. Todo lo demás tiene que estar bajo la normativa aprobada y con todos los controles necesarios.

-El PSOE vive una situación inédita en el Caudal, no ocupa Alcaldía alguna. Va a ser una tarea complicada recuperar la confianza de la ciudadanía.

-Creo que esos vecinos tienen ahora mismo elementos para comparar y para saber que en estas comarcas, y en Mieres en particular, los cambios que impulsaron los gobiernos socialistas, con algún error, pero hacia adelante, están ahí. Sabemos que podemos hacer cosas bien, sabemos cómo no se deben hacer las cosas y tenemos muchos proyectos para desarrollar con experiencia, con ganas y con ilusión. Hay que recuperar las Cuencas mineras porque cambiaron gracias al PSOE.

El 'caso Villa'

-¿Ayuda que esté Pedro Sánchez en el Gobierno?

-Está trabajando muy bien y, a nivel local, ya contamos con ayudas; hemos recuperado competencias referentes a servicios sociales y a mujer, cuestiones muy importantes. Con planes dotados, al fin, con dinero, no solo con palabras. También se retoman, después de siete años de inacción, los pactos con los agentes sociales para buscar esa transición lógica energética, que no puede ser impuesta.

-¿El 'caso Villa' perjudica todavía al partido?

-El PSOE tiene buena relación con el sindicato; somos organizaciones hermanas, que caminamos juntas pero el partido sabe trabajar perfectamente sin necesidad de muletas.

-Son siete años de mandatos de IU. ¿Cómo los valora?

-Ha sido un gobierno ineficaz, con una gestión nula, que no ha sabido enfrentar a los problemas de Mieres. Lo único que nos echan en cara es la deuda recibida, que no era tal. Otra cosa que no se puede hacer es bajarse del Área Metropolitana. No le podemos dar la espalda como hace el actual regidor; es un auténtico error. El diseño de ese área puede dejarnos al margen o como protagonistas de ese importante eje.