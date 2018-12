Mieres reivindica en Santa Bárbara el papel del carbón en el desarrollo del país El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, en la ofrenda floral ante el Monumento al Minero. / J. C. ROMÁN «Ahora parece que la minería es culpable de todo», se queja el alcalde del concejo a la vez que pide una transición energética justa ALEJANDRO FUENTE MIERES. Miércoles, 5 diciembre 2018, 00:09

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, encabezaba ayer la comitiva política e institucional en la tradicional ofrenda floral ante el Monumento al Minero junto al campus universitario. Se trata de un acto de homenaje, en la festividad de Santa Bárbara, a todas las personas que perdieron la vida en el interior de un pozo. El regidor no pudo evitar la alusión a la tormenta que se cierne sobre el sector. «Hay un montón de nubarrones sobre la minería. Esto representa el tributo que pagamos los territorios para el desarrollo de muchos países con el carbón, cuestión ahora que está denostada y parece que ahora esta fuente de energía es la culpable de todo».

El responsable municipal reclamó una transición energética «de verdad. Que no sea pasar una página de un día para otro, un cambio real y que sea posible, ya que parece que es el final de la minería en nuestro país, que no quede nadie fuera; que no haya muertos por el camino». Señaló que van a seguir entrando toneladas de carbón en el país «porque no se cierran térmicas de la noche a la mañana y, por lo tanto, que aquellos que tienen prisa por acabar con este sector que se lo piensen un poco, porque la gente de estos territorios tiene que vivir de algo, tienen que comer tres veces al día», añadía.

Ausencia de Hunosa

En el acto, celebrado al mediodía de ayer, había alcaldes de otros concejos del Caudal, responsables políticos de todos los partidos, trabajadores y representantes sindicales. «Es importante que estéis aquí, porque aunque estemos ante el fin del sector, este sentimiento colectivo tiene que perdurar en el tiempo porque se trata de nuestras raíces y un pueblo no puede olvidar su historia y tenemos que estar reclamando que estos territorios tienen que seguir viviendo, que lleguen inversiones y que nuestros hijos no se tengan que marchar».

Junto al alcalde, estaban el embajador de la República Checa en España, Ivan Jancárek, quien rememoró que fueron cuatro compatriotas de este país centroeuropeo quienes perdieron la vida en el trágico accidente de 1995 en el pozo Nicolasa, en el que murieron catorce trabajadores tras una explosión de grisú. «Fallecieron cuatro trabajadores de mi país y estamos aquí para recordar esa tragedia. Nos encontramos en el mismo periodo de transición y la minería existe. Pienso que va a seguir existiendo y hace falta una transición para los territorios mineros», apuntó.

«Es un día para que estemos aquí todas las personas que tienen que ver algo con el carbón», decía el responsable de CC OO en Hunosa, Rubén García, ante la ausencia del presidente de la hullera pública en el acto, Gregorio Rabanal. José Luis Alperi, del SOMA, dijo que era un día de celebración.