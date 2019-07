Mieres «suma puntos» para el grado de Deportes, que formará en Salud El rector, Santiago García Granda, con la directora general de Universidades e Investigación, Cristina Valdés, la directora de la Escuela Politécnica, Asun Cámara, y el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. / JESÚS MANUEL PARDO El rector de la Universidad de Oviedo afirma que se han reducido las «presiones» procedentes de Gijón con el nuevo gobierno local ALEJANDRO FUENTE MIERES. Viernes, 5 julio 2019, 03:36

La comisión que diseña el programa formativo del futuro grado de Deportes ha avanzado bastante, según explicó ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda. «Esta especialidad está orientada a la formación en materia deportiva y de salud y va a tener aparejados varios másteres», reveló el máximo responsable de la institución académica.

¿Dónde se impartirán estos estudios? Esa sigue siendo la gran pregunta sin resolver. No obstante, el rector sí dijo que el campus de Mieres «gana puntos». Aseguró que el panorama ha cambiado en lo que respecta a Gijón, la otra ciudad que también quiere ser la sede donde se imparta la titulación. El PSOE logró la Alcaldía en el Ayuntamiento gijonés tras ocho años de gobierno de Foro. «Vamos a entrar en un periodo de tomar decisiones con más calma, para trabajar desde el punto de vista de las instalaciones que tenemos y, en este sentido, Barredo gana posiciones», añadía García Granda.

En Mieres no ha cambiado nada; Aníbal Vázquez (IU) continúa al frente del equipo de gobierno local -con una amplia mayoría absoluta- y entre sus prioridades se encuentra dotar de contenidos a unas instalaciones universitarias que siempre ha dicho se encuentran infrautilizadas. Y tener este grado de Deportes sería un primer paso. Pero en Gijón sí que hay una nueva actitud. Lo dijo el propio rector. «Todavía no sabemos cuál va a ser la posición final del equipo de gobierno gijonés, pero tras los primeros contactos mantenidos parece que no hay una presión tan fuerte, pero sigue habiendo interés. La situación está ahora mucho más calmada para que desde la Universidad tomemos las decisiones de forma autónoma».

El diseño del programa docente de este grado acumula retrasos, ya que, recordaba el rector, estaba previsto que este plan estuviera culminado en junio. «Los trabajos de la comisión fueron más lentos de lo esperado». Ahora ya se maneja otro plazo; ya se ha avanzado bastante, hay un esquema hecho de lo que podría ser un plan de estudios y es posible que esté listo a final de verano».

Una titulación pública

El rector aseguró que el futuro grado de Deportes y de la Salud será una titulación totalmente pública, descartando ya de forma definitiva la propuesta inicial procedente de la Facultad Padre Ossó. «Hubo una oposición muy fuerte. Además, para cualquier titulación que pongamos en la Universidad de Oviedo necesitamos el acuerdo del Principado, y tenemos un rechazo frontal de la Administración regional a una titulación que no sea pública», detalló.

García Granda hacía ayer estas declaraciones en el campus de Mieres, donde se inauguraron las octavas jornadas internacionales transversales de doctorado de la Universidad de Oviedo. Un foro cuyo objetivo es promover la difusión de la actividad investigadora de los doctorandos y darla a conocer al resto de los miembros de la comunidad.