«En Mieres vamos a pelear hasta el final por el concurso de entibadores» Participantes en el concurso de las fiestas de San Xuan. / J. M. PARDO El organizador del certamen en el Caudal, Carlos Javier Fernández, reconoce que hay un importante descenso de participantes cada año ALEJANDRO FUENTE MIERES. Domingo, 28 julio 2019, 01:41

El organizador del concurso de entibadores de Mieres, que se celebra durante las fiestas de San Xuan, lo tiene más que claro. Carlos Javier Fernández admite que este tipo de eventos se encuentran en crisis porque falta ese relevo generacional que lo da la propia actividad minera. «En las comarcas mineras ya solo queda una explotación en activo, el Pozo Nicolasa», en Sueros. «Pero nosotros vamos a seguir peleando hasta el final para mantener viva esta tradición, para continuar con un certamen que, en el Caudal, tiene más de treinta años de historia durante las fiestas mierenses», señalaba. No esconde que se trata de una complicada labor; «hace unos años contábamos con una treintena de parejas participantes, mientras que ahora no llegan a la mitad», apuntaba.

En Mieres, explicaba, se puede continuar con la organización del evento anual, una de las citas más importantes del programa festivo. «Pero no hay relevo generacional, eso pasa en todos los sitios». En el Caudal, de momento, se siguen recibiendo ayudas de la Dirección General de Minas, del Ayuntamiento, el comercio y la hostelería del municipio; Hunosa aporta la madera para el concurso». El problema más grave es la falta de gente joven que continúe con la actividad. «La media de edad de los actuales participantes se encuentra sobre los cincuenta años; nos vamos haciendo mayores. De aquí a un tiempo, esto acabará desapareciendo», decía.

La organización de este tipo de eventos, continuaba Fernández, no es una tarea fácil. Y uno de los principales problemas que atraviesa el certamen de Sama es que su organizador, Juan Fernández, ha renunciado a continuar con los preparativos -tras treinta años detrás del concurso- y no hay nadie que haya dado un paso al frente para proseguir con esta competición que el viernes cumplía 75 años de historia. Pero el exminero del Pozo Candín y antiguo miembro de la Brigada de Salvamento Minero afirmaba que el principal motivo del final es que no hay relevo generacional para lograr participantes para el concurso; indicaba que ya le había costado mucho reunir a las veinte parejas que midieron sus habilidades este año.

Un modo de vida

La propia alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, señalaba en la que posiblemente haya sido la última recepción de los participantes en el Ayuntamiento, que se trata del «fin de una tradición venerable, aunque me gustaría creer que no es una decisión irrevocable, sino una pausa. Esperemos que la defensa del futuro de la minería del carbón sea un éxito y que nuevas generaciones de trabajadores sigan deseando acudir a Sama a medir su destreza con la de los mejores entre sus compañeros». Dijo que la minería ha sido durante más de un siglo uno de nuestros principales modos de ganarnos la vida. «Más que eso, ha dado forma a una cultura».