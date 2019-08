«Tengo movilidad reducida y Vipasa me ha entregado un piso que no está adaptado» Pedro Carrio, inquilino en Ujo, se queja de que no puede ducharse por haber una bañera. «Me dicen que ponga el plato y que lo pague yo» ALEJANDRO FUENTE Viernes, 9 agosto 2019, 07:20

Pedro Carrio es beneficiario de un piso público que hace un mes le hizo entrega Vipasa, la sociedad regional Viviendas del Principado. Se encuentra en el barrio La Vega, en la población mierense de Ujo. Pero él tenía –y mantiene– una importante necesidad. La estancia tiene que ser totalmente accesible, ya que se desplaza desde hace tiempo en silla de ruedas. «Al principio todo estaba bien y los accesos estaban preparados», indica con dificultades el inquilino, que además tiene que llevar una máscara de oxígeno las 24 horas del día. Poco a poco pudo comprobar que no todas las estancias eran adecuadas para sus necesidades especiales. Momento en el que comenzó su lucha particular.

Las condiciones no eran las adecuadas para una persona, como él, con movilidad reducida. «Compruebo que el baño tiene bañera, algo que yo no puedo utilizar, debería disponer de un plato de ducha», explica. Decide trasladar su queja a Vipasa. «¿Sabe lo que me contestaron? Que pida yo la licencia de obra y que haga frente a la instalación correspondiente. ¡Pero sí soy un pensionista que apenas cobro 600 euros al mes! Y que si no me gusta, que busque otra casa por mi cuenta».

A la bañera se sumó otro problema. En la cocina, las llaves de paso del agua «son inalcanzables». Y tras ello, otra larga lista. «Solicito la reparación de una fuga agua existente y verificada por un técnico enviado por Vipasa para poner desagüe de caldera de gas. Me comunican entonces que debe venir un albañil a picar para localizar fuga, pero yo no puedo estar en la estancia porque soy un enfermo de pulmón a la espera de un trasplante. Pues me dicen que me busque un hotel, que no hay una vivienda alternativa mientras dure la obra», se queja Carrio.

Pedro Carrio reclama a la compañía que atienda sus peticiones, que considera de primera necesidad. Envió por correo electrónico la larga lista con los problemas acompañada de fotografías para ilustrar la situación. «Lo más grave sigue estando en el baño, porque aparte de que no haya ducha, tampoco hay barras de sujeción para una persona que no se puede mover por sí sola», lamenta.