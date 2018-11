El Nalón llora la muerte de la joven Yoselín Vega: «Estamos destrozados» Estado en el que quedó el vehículo tras caer desde una altura de doce metros en La Llaniella. / J. C. ROMÁN «Era una niña muy buena y el gran apoyo de su madre desde que se separó», dice la familia de la joven que falleció el domingo en accidente A. FUENTE EL ENTREGO. Martes, 27 noviembre 2018, 00:22

Fue la de ayer una jornada de rabia y dolor. También, de luto y consternación por la trágica pérdida de la joven Yoselín Vega López, de veinte años y vecina de El Entrego. Falleció la noche del domingo cuando viajaba en la parte trasera de un coche que, al tomar una curva, se salió de la carretera AS-338 (Bimenes-El Entrego), sobrevoló un talud y fue a caer a una zona de huertas, situada doce metros más abajo. Con ella iban cuatro amigos, todos de la zona. Dos de ellos todavía se encuentran ingresados en estado grave en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo. Se trata de H. F. Z., de veinticuatro años y pareja de Yoselín, y un menor, de diecisiete. Por su parte, el conductor E. F. L., de diecinueve años, y A. F. L., de veinte, sufrieron heridas leves. El conductor -que tenía el permiso desde hacía poco tiempo- dio negativo en el control de alcoholemia y de drogas, según la Guardia Civil.

Mucho dolor se sentía en el tanatorio La Florida de Sotrondio, donde estará instalada hasta hoy la capilla ardiente. Familiares y amigos no podían contener el llanto, que en ocasiones daba paso a la rabia. «Estamos destrozados por lo sucedido», comentaba una tía de la joven. «Era una chica muy dulce, muy buena; nunca pedía nada. Era un cielo de niña. Era el sustento de su madre desde que se separó, siempre estaba con ella», comentaba entre sollozos. «Era tan joven... Tenía toda una vida por delante».

Su memoria también estuvo presente en el Instituto de Educación Secundaria Cuenca del Nalón, en La Felguera, donde cursaba primer curso de Gestión Administrativa. «El alumnado del centro está consternado por lo ocurrido», decía su directora, Marta Elena Beiro. El instituto -que ayer entregaba la recaudación obtenida en una carrera solidaria contra el cáncer de mama- convirtió el acto en un improvisado homenaje a la compañera de clase, amiga y alumna. «Por ello, hemos guardado un minuto de silencio al comenzar el acto y, al final del mismo, sus compañeras del ciclo formativo le han dedicado unas emotivas palabras».

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio decretó que hoy sea día de luto oficial por la muerte de la joven como muestra de pesar y dolor ante el luctuoso accidente y para expresar las condolencias de la Administración local para con la familia de la víctima». Las banderas municipales de la Casa Consistorial ondean a media asta y se ha colocado un crespón negro. De igual modo, la Corporación municipal manifiesta su «preocupación» por el estado de salud de los otros cuatro jóvenes accidentados y trasladó un mensaje de solidaridad a sus familias «en estos duros momentos».

Banda para limitar la velocidad

El terrible suceso tuvo lugar a las 20.30 horas del domingo. El vehículo, un Renault Megane de color gris, circulaba por la carretera AS-338, que conecta El Entrego con Bimenes, a la altura de la población de La Llaniella. Descendía por la vía en dirección a la localidad entreguina. En una curva, no muy pronunciada, el turismo siguió recto. Impactó en un primer momento con una valla protectora que arrancó de cuajo, dibujó en el aire una parábola de casi treinta metros hasta que cayó al suelo en una zona de huertas, que se encuentra a doce metros de desnivel.

El golpe fue brutal y el techo quedó completamente hundido. También chocó con un muro de una casa de aperos. «Se escucharon los gritos de los ocupantes durante la caía», decían vecinos del pueblo. «Tres de ellos salieron del coche por su propio pie. Uno sangraba por la cabeza. Empezaron a decir: '¡No respira! ¡No respira!', cuando se dieron cuenta del estado de su amiga», una chica muy conocida en la zona porque su familia es de la Huera Carrocera.

Una de las primeras hipótesis de la investigación es que el turismo se salió de la carretera por un posible exceso de velocidad. En la calzada no había señal alguna de frenada. Un vecino -que vive justo enfrente del lugar por donde cayó el coche- comentaba que no era la primera vez que se registraba un incidente como éste. «Ha habido más; aquí ya han chocado contra mi vivienda. Por la noche, van como balas. Ya pedí la colocación de bandas para obligar a reducir la velocidad. ¿Y sabe qué me dicen? Que está la señal de límite de cincuenta kilómetros por hora, pero no se respeta».

Se trata de la segunda muerte trágica de una joven en la comarca en lo que va de año. En mayo, una vecina de Laviana de diecisiete años falleció en un accidente de tráfico en el corredor del Nalón en Blimea.

El funeral para dar el último adiós a Yoselín Vega será hoy, a las 11.30 horas, en la capilla del tanatorio La Florida de Sotrondio, donde tendrá lugar el acto de la celebración de la palabra. Después, sus restos mortales serán incinerados en la más estricta intimidad.