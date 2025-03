«Necesitamos unas pautas para poder ir recuperando las fiestas de forma segura»

MARTA VARELA pola de laviana. Lunes, 15 de junio 2020, 00:29 | Actualizado 06:49h. Comenta Compartir

Desde que comenzó el confinamiento, en las comarcas mineras fueron suspendidas más de una veintena de fiestas populares. Celebraciones que son «gran parte de la economía de más de un millar de familias, entre músicos montadores, camareros y distribuidores, entre otros». Un «desastre que continúa», según explica el lavianés Richard Barbón, delegado en Asturias de la Asociación Española de Agencias y Profesionales del Espectáculo (Acople), que lamenta no saber cuándo podrán volver a retomar su actividad.

-¿Habrá fiestas?

-No lo sabemos.Preguntamos pero nadie nos aclara ni cómo, ni cuándo ni cómo podemos empezar a recuperar un sector que es importante para cientos de familias en las comarcas mineras. Se han perdido muchas citas, pero podría es la hora de pensar en recuperar algo. Estamos a tiempo de aprovechar el verano, siempre con medidas de seguridad, controlando aforos y distancias. Las fiestas ayudan a animar la economía de muchos pueblos de las cuencas y de toda la región.

-¿Cómo ha afectado al sector las restricciones?

-Está claro que las fiestas no podrán ser como antes. Estamos en una alerta sanitaria, pero otros sectores han ido evolucionando y comienzan a recuperarse. Pero no hay ningún protocolo para las verbenas y lo necesitamos. Nadie nos toma en consideración como sector comercial, en ninguna fase de la desescalada nos mencionan.

-¿Qué se ha hecho al respecto?

-Como representante en Asturias de la Asociación Nacional de Agencias y Profesionales del Espectáculo envié una carta al consejero de Industria pidiendo que nos escuche, que entienda nuestra forma de trabajar y nuestra total disposición a adaptarnos a las pautas que nos digan. Hablar sería un primer paso para que no desaparezcan las fiestas. Necesitamos intercambiar impresiones. Incluso podríamos hacer una prueba piloto para ver que es posible que el mundo festivo respondería. Muchas familias tienen miedo real a no volver al mundo del espectáculo y tememos que se disuelvan muchas orquestas.

-¿Cuántas personas dependen de este sector en las cuencas?

-Hemos de tener en cuenta que se trata de un sector estacional, pero durante el verano, con fiestas en la gran mayoría de pueblos, solo en las comarcas mineras estaban encontrado empleo durante tres o cinco meses más de mil personas. Abarcamos desde orquestas, vocalistas, músicos, dj, hasta camareros, montadores, distribuidores, seguridad... Hay gente del sector que lo comienza a pasar realmente mal y en las cuencas hay poca oportunidad de encontrar trabajo en otros sectores. Los que dependemos de las fiestas hemos perdido el 100% de la facturación en marzo, abril, mayo y junio.

-¿Sería seguro organizar una fiesta?

-Entre todos y con seguridad se podría activar el sector. No podremos hacer grandes conciertos, pero si podrán organizarse corderadas, paellas vecinales y otros actos en los que se pueda garantizar la distancia de seguridad. Los ayuntamientos tampoco saben cómo actuar, ni si deben dar permiso o no. Necesitamos esas pautas que nos permitan comenzar a trabajar. En algunas comunidades ya comienzan a permitir festejos, en Asturias estamos expectantes de que alguien nos escuche. Necesitamos trabajar para no ir a la quiebra, vemos como ya se permiten corridas de toros con aforos de 800 personas y otro tipo de eventos y aquí nadie nos pregunta. Con unas pautas nacionales o regionales se podría comenzar a trabajar de forma segura.