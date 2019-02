Negar a las maltratadas que vivan con sus mascotas es «miserable», dice IU de Langreo Centra sus críticas en el PSOE, que se queja de acoso. «Compartimos la intención de la propuesta, pero había reparos de la Secretaría municipal» ALEJANDRO FUENTE Sábado, 2 febrero 2019, 00:21

La portavoz del grupo municipal socialista y candidata a la Alcaldía de Langreo, Carmen Arbesú, denunciaba ayer una «campaña de acoso» perpetrada por una de las formaciones del equipo de gobierno local, Izquierda Unida. Se refería a los mensajes que se lanzaron en redes sociales tras la sesión plenaria del jueves en la que se tumbó la propuesta para que las mujeres víctimas de la violencia de género pudieran tener mascotas en los pisos de acogida. «El PSOE de Langreo votó en contra de la moción de la asociación nacional Animales con derechos y libertad (Anadel) para que las mujeres víctimas de violencia de género pudieran tener un recurso como el albergue canino con el fin de que puedan tener su mascota atendida mientras están en una casa de acogida». Bajo este texto, en el perfil de IU de Langreo, se lee el 'hastag' #Miserables. «Se trata de todo un ataque que sí es miserable con argumentos falsos», denunciaba ayer la concejal del PSOE.

«Es deleznable lo que están haciendo ellos», se quejaba la edil. «No estamos en contra del espíritu de la moción impulsada por Anadel, pero es que había reparos por parte de la Secretaría municipal y contenía muchos errores que no se podrían permitir. De hecho, todos los partidos de la oposición votaron en contra, pero IU solo ataca a los socialistas». Arbesú, de hecho, destaca la labor de Anadel, de presentar su texto y de su intención. «Pero, seguramente, por desconocimiento, contenía preceptos que no eran asumibles administrativamente. La organización no tiene por qué conocer este tipo de detalles, pero el equipo de gobierno, sí».

En busca de solución

La socialista desvela que, antes de la sesión plenaria, habló con la edil del área de Mujer, Blanca Pantiga. «Intenté introducir cambios para poder votar a favor del texto, pero fue imposible y ahora nos encontramos con este ataques que son la reacción a un fracaso de su gestión».

El texto rechazado solicitaba que las mujeres víctimas de la violencia de género pudieran tener sus mascotas en los pisos de acogida, recordando «la labor terapéutica que pueden tener para ellas» y cómo los animales forman parte de muchas familias. Por eso, se pedía a la Corporación municipal que «en las viviendas de acogida se les permita tener su animales de compañía». Actualmente, está prohibido, ya que son pisos ofertados por organismos públicos.

Además, en el segundo punto de la moción se indicaba que a estos animales se les proporcionaría «el pienso necesario para mantenerlos» y, si fuese necesario, recordatorios de vacunas durante el tiempo que estén en esas viviendas, «que suele ser de forma provisional hasta que recuperan su vida», apuntaba al edil Blanca Pantiga. Añadía que «no va a suponer un gran coste y tampoco un problema», apostillaba.

El alcalde, Jesús Sánchez, pidió a la oposición voluntad de acuerdo para aprobar la moción y les recordó que cuando se presente un caso, ésta se irá desarrollando.