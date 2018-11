Una nueva avería deja a Aller sin servicio ferroviario desde Moreda Transbordo en la estación de Feve de Moreda tras la avería de un tren de la línea que une Baíña con Collanzo. / J. M. PARDO El plan alternativo de autobuses habilitado por Feve ha generado malestar entre los usuarios por la falta de capacidad e «información» ALEJANDRO FUENTE MOREDA (ALLER). Martes, 13 noviembre 2018, 00:45

Una nueva avería vuelve a dejar sin tren a todo el concejo de Aller desde Moreda. El domingo, en plena fiesta de San Martín, una de las líneas que une Baíña con Collanzo registró un fallo durante la tarde y obligó a Feve a poner en marcha el transporte alternativo por carretera. Un servicio de autobuses lanzadera que los propios usuarios calificaron de «caótico» por varios motivos. Por un lado, había más viajeros que plazas en los vehículos habilitados y por otro, las calles de la localidad se encontraban cortadas por la celebración de los festejos y resultaba imposible acceder hasta la estación, ubicada en pleno centro.

El servicio ferroviario continuaba ayer interrumpido, por segundo día consecutivo. Los usuarios están ya hartos de que se sucedan «casi a diario» los problemas y las averías de los trenes en este trazado en concreto. El servicio lo cubren dos unidades y si una de ellas falla, como suele ser habitual y se tiene que llevar a reparar, la empresa ferroviaria opta por mantener los trayectos y las frecuencias entre Baíña y Moreda con uno de los convoyes. Pero para que eso sea posible, hay que sacrificar el servicio que opera en la parte alta del valle allerano.

Además, los usuarios lamentan la falta de información cuando ocurre algún corte o incidencia. Es cierto que se establece un plan alternativo, «pero hay muchos viajeros, sobre todo personas mayores, que ya se encuentran en los apeadores cuando ocurre el fallo y nadie les dice que no va a pasar el tren y que pueden coger un bus porque ni siquiera hay personal para hacerlo», subraya una viajera habitual.

Un problema recurrente

El alcalde de Aller, David Moreno, no esconde su disgusto con este problema recurrente, «que existe desde hace muchos años en el concejo, pero que se ha visto agravado, sobre todo, desde el verano». En el mes de agosto se vivió un auténtico caos ferroviario. El tren no funcionó durante toda una semana y desde entonces son frecuentes los cortes en el servicio, siempre desde Moreda. «Al Ayuntamiento no nos avisan de estas cuestiones. Ya nos hemos puesto en contacto con Feve y con el Consorcio de Transportes de Asturias para que se busque una solución definitiva, que solo pasa por una mayor inversión», remarca el regidor. «El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha comprometido mejoras en Cercanías, que espero lleguen también al ancho métrico», suma.

David Moreno también ve con buenos ojos unirse al frente municipal que impulsan concejos como Mieres y Langreo para mejorar el servicio ferroviario de Feve. Aller comparte con el concejo mierense los problemas del trazado de Baíñas, y Langreo sufre los inconvenientes añadidos del soterramiento de La Felguera.

