Una nueva avería en el tren deja sin servicio la línea Collanzo-Moreda El tráfico se restableció pasadas las tres de la tarde. Los usuarios se quejan de que «no hay un día de normalidad» M. VARELA MOREDA. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:12

La zona alta del concejo de Aller volvió a quedar ayer incomunicada por una nueva avería en el tren que cubre el trayecto entre Moreda y Collanzo. Los usuarios no pudieron llegar hasta esta última localidad en ferrocarril hasta pasadas las tres de la tarde y lo hicieron en un convoy que llegaba con quince minutos de retraso. «Ya no sabemos qué hacer. Vas a coger el tren, pero te trasladan más veces en autobús», se quejaban ayer los viajeros. A pesar de sus protestas y de las numerosas quejas que por escrito envían a Feve, «nadie nos atiende, no hemos visto ninguna mejora. Creen que con ponernos un autocar se soluciona todo, pero queremos viajar en tren», añadían.

Ya han perdido la cuenta de las veces que el trayecto entre Moreda y Collanzo ha estado interrumpido en lo que va de año. «No hay ni un día de normalidad. Siempre hay averías y demoras».

La paciencia ya se ha terminado para los usuarios de esta línea ferroviaria. Unidos en la plataforma Por la defensa del ferrocarril Baiña-Collanzo, están organizando una concentración para el próximo día 30 de noviembre a las 13.30 horas en la estación de la localidad allerana de Moreda.

Dicha reivindicación cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas de los municipios de Aller y Mieres, que llevan años reclamando inversiones y mejoras en esta línea ferroviaria.