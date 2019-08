«La nueva fecha del soterramiento es una tomadura de pelo a los vecinos» Miembros de la plataforma por el soterramiento, junto a las obras en Langreo Centro. / JUAN CARLOS ROMÁN La plataforma lamenta que las obras vuelven a sufrir un nuevo retraso y la oposición critica la falta de información por parte del gobierno local langreano MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 14 agosto 2019, 00:21

Ya hay un nuevo borrador del convenio para concluir las obras del soterramiento de las vías de Feve en Langreo. Adif y Principado trabajarán al mismo tiempo en la superestructura y la urbanización exterior en 2021 para poder concluir el proyecto en el primer trimestre de 2022. La fecha no convence a los vecinos del Nalón, que lamentan los nuevos retrasos y anuncian movilizaciones. Desde la plataforma ciudadana por la defensa del soterramiento de Langreo, apuntan a que están dispuestos a manifestarse a finales de septiembre o principios de octubre, como ya hicieron hace unos meses.

El anuncio de la firma del convenio -el cuarto en diez años- no ha sido suficiente para calmar los ánimos de este movimiento vecinal, que reclama más información sobre el proyecto y participar en las negociaciones para conocer al detalle el documento. Consideran que los avances anunciados por la alcaldesa no son nuevos, salvo el fin de obra para el 2022. «Supone un nuevo retraso de un año sobre la anterior fecha dada por los socialistas, por lo que no vemos su lado positivo», expresó su portavoz, David García. A su juicio no hay cambios sustanciales con los convenios anteriores; «los vecinos llevamos diez años de obras, parones y retrasos para tener que celebrar una nueva fecha. Es una tomadura de pelo que no merecemos».

Consideran que el gobierno local actúa «con oscurantismo». «No nos han entregado ni una copia de la nueva propuesta del convenio como se hizo anteriormente», dicen. Recuerdan, además, que están a la espera de reunirse con la alcaldesa desde el 8 de julio. Por su parte, Carmen Arbesú mostró su intención de llamarlos en los próximos días.

«Por insistencia»

La oposición langreana no está convencida con los nuevos plazos y afirman que «si conocemos el convenio es por nuestra insistencia a que se hiciese público». Unidas por Llangréu, Ciudadanos y PP coinciden al poner en duda que la regidora recibiera el pasado lunes el borrador de documento y creen que obraba en su poder desde mucho antes, «sin que se informara de su contenido a los grupos».

La portavoz del PP, María Antonia García, incide en que «son actitudes intolerantes y prepotentes que desenmascaran las intenciones del equipo de gobierno, que pretenden confundir a los vecinos para apropiarse de la solución».