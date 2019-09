«Nunca le eché nada en la bebida ni le robé, era mi amigo y le tengo aprecio» La acusada de drogar y robar a su amigo en Mieres, en el juicio celebrado en Oviedo. / PABLO LORENZANA El fiscal mantiene la petición de cuatro años de cárcel para la acusada de intoxicar a un octogenario y sustraerle 2.000 euros en Mieres A. FUENTE OVIEDO/MIERES. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:20

La mierense de 39 años acusada de intoxicar con benzodiazepinas -sustancias psicotrópicas que actúan sobre el sistema nervioso central- y robar 2.000 euros a un octogenario, José L., en Mieres, negó ayer en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo los hechos que se le imputan. «Nunca le eché nada a la bebida, no lo envenené. Era mi amigo, le tenía y le sigo teniendo mucho aprecio. Lo que siento es haber perdido una relación de tantos años -más de quince», afirmó la encausada, E. R. T.

El abogado defensor, Iván Cortina Zapico, reclamó la libre absolución al no quedar acreditada la autoría de este envenenamiento. Añadió que en los más de tres lustros de relación entre ambos no hubo problema alguno. «¿Por qué ahora sí?», preguntó. Apuntó a que las desavenencias comenzaron cuando se incorporó una asistente dos años antes de los hechos. La forense, por su parte, no pudo determinar cuánta cantidad de sustancias ingirió el hombre, que fue encontrado por su asistente y trasladado en dos ocasiones al Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Según la acusación particular, tuvo que ser E. R. T. quien le drogó y le quitó el dinero.

Sin embargo, para la defensa quedó demostrado que no hay pruebas suficientes para establecer la autoría del envenenamiento y tampoco de que la víctima tuviera en su poder la cantidad mencionada. Y afirmó que el octogenario es «una persona que confunde los euros y las pesetas. No sabemos con certeza cuánto dinero desapareció. No hay documento alguno que acredite que el denunciante sacó 2.000 euros del banco. Asegura que lo hizo en julio de 2018, casi un mes antes del supuesto robo, y que lo tenía en el bolsillo de la camisa», dijo el letrado.

El abogado de E. R. T. sostuvo en el juicio que no hay pruebas y pidió la libre absolución

La Fiscalía mantuvo la petición de cuatro años de prisión al considerar probado que hubo un robo con violencia y otros dos delitos de lesiones leves. La acusación particular quiso dar a entender en la vista que la intención de la acusada pudo ser acabar con la vida de la víctima, al manifestar que la ingesta de esos ansiolíticos era incompatible con la medicación y las dolencias que padece el octogenario. «A ella le venía muy bien que desapareciera porque tenía deudas». No obstante, se adhirió finalmente a la petición del Ministerio Público, no sin ser reprendido por la jueza quien le indicó que la calificación inicial, de asesinato, se encontraba fuera del trámite procesal; en el caso contrario el juicio se habría celebrado en la Audiencia Provincial.