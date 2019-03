Las obras de reparación del corredor del Aller comenzarán en tres meses Estado que presenta en la actualidad la plataforma bajo el corredor del Aller. / JESÚS MANUEL PARDO Fernando Lastra afirma en la Junta que no se ha tramitado el proyecto de emergencia porque hay ruta alternativa para el tráfico ALEJANDRO FUENTE OVIEDO / MOREDA. Viernes, 22 marzo 2019, 01:05

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, respondió ayer en el Pleno de la Junta General sobre la obra para restituir la calzada en el corredor del Aller, la AS-112 a la altura de Moreda. El responsable regional indicó que la tramitación de los trabajos no se está efectuando con carácter de emergencia, lo que habría posibilitado ya el inicio de la actuación. «Pero eso no quiere decir que no se esté realizando de forma urgente, que sí se está haciendo, y va a posibilitar la reducción de los plazos para iniciar lo trabajos», explicó, además de añadir que las obras podrían comenzar en un plazo de tres meses.

Se trata una de las principales carreteras de la red viaria regional. El corredor del Aller conecta poblaciones importantes del municipio con la autopista A-66 en el nudo de Ujo. También es una de las más importantes conexiones con la estación invernal de Fuentes de Invierno, en lo alto del Puerto de San Isidro. Se calcula que son unos 15.000 vehículos los que transitan cada día por esta calzada, la AS-112, que se encuentra parcialmente cortada a la altura de Moreda por el temporal del pasado enero. El mal tiempo también provocó un deslizamiento de la plataforma en el corredor del Nalón, la AS-17 a la altura de Blimea, pero en este casi sí que dieron comienzo las obras de manera inmediata.

Baile de cifras

La diferencia es que en Aller hay alternativa para redirigir la circulación; hay un carril cortado, el de dirección a Ujo, por lo que el tráfico se desvía por el centro urbano de Moreda. Eso es lo que recriminaba, precisamente, el portavoz de Ciudadanos en la Junta, Nicanor García Fernández, durante la sesión plenaria. «El paso de este volumen de tráfico por la localidad tiene un efecto devastador, ya que se generan numerosos atascos». Lastra, por su parte, cifró el volumen de vehículos en unos 5.000 al día.

Por su parte, el concejal de Foro en Aller, Pablo González, reclamó una solución urgente; el edil teme que ocurra como en el año 2010, «cuando un argayo en el corredor a su paso por Caborana tardó dos años en ser reparado. No estamos dispuestos a consentir tanta demora en el presente hundimiento producido en Moreda. Ya trasladamos a la Consejería de Infraestructuras la imperiosa necesidad de acometer el arreglo de esta carretera».

El Ayuntamiento allerano, por su parte, cuantifica en unos 600.000 euros el coste que ha afrontado por los daños del temporal.