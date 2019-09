La oposición langrena tumba el acuerdo con la plantilla para implantar las 35 horas Unidas por Llangréu y PP votan en contra de la propuesta. / ROMÁN Los trabajadores reclamarán hoy en los juzgados la reducción de su jornada laboral tras no haber alcanzado un consenso en meses MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:15

No hubo acuerdo. La implantación de las 35 horas semanales en el Ayuntamiento de Langreo se decidirá, presumiblemente, en un juicio que se celebrará en la mañana de hoy en Mieres. El equipo de gobierno del PSOE se quedó solo defendiendo la propuesta, amparada por los informes técnicos que indican que se cumple con la legalidad vigente para la implantación de las 35 horas semanales y el 100% desde el primer día de baja médica.

La oposición no aceptó el acuerdo. Ciudadanos se abstuvo alegando falta de negociación del equipo de gobierno y ante la posibilidad de «tener que elevar el gasto en personal que lleve al Ayuntamiento a la UVI». Mientras, Unidas por Llangréu, con ocho ediles, y el partido Popular, con dos, votaron en contra, superando en número a los nueve concejales con los que cuenta el PSOE. Unidas por Llangréu ya había avisado que su voto no iba a ser positivo. Temen que la disminución de 30 minutos diarios de trabajo lleve «hacia un probable incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, ya que se trabajarían solo 1.428 horas al año por empleado, algo que no se da en ningún otra institución», explicó su portavoz y exalcalde del municipio, Jesús Sánchez Antuña. Desde el PP, su portavoz, María Antonia García fue más allá e incidió en que «para asumir esta disminución estaríamos abocados a subir impuestos e incluso a un plan de ajuste».

El PSOE, hasta segundos antes de la votación, intentó revertir la situación aludiendo a las responsabilidad del resto de formaciones políticas. La regidora, Carmen Arbesú, recordó que «no somos pioneros, ya que otros ayuntamientos e incluso el Principado, ya han recuperado la jornada laboral de 35 horas», y les recordó que «esta misma institución con menos personal del que tiene en la actualidad funcionaba con una jornada laboral de 35 horas semanales y no ocurría nada».

Nueva concejala del PSOE

Conocido el resultado, desde la plataforma sindical, que aglutina todas las corrientes sindicales del Ayuntamiento, indicaban que «nos vemos abocados a la celebración de un pleito que puede ser muy perjudicial para los vecinos de Langreo y que puede endeudar al Ayuntamiento en más de un millón de euros por no cumplir con la legalidad vigente. Veremos, de producirse dicha situación, dónde queda la responsabilidad de cada cual en las posiciones mantenidas en la sesión plenaria».

La jornada comenzó con la toma de posesión como nueva edil socialista de la joven Melania Montes, que sustituye en el Ayuntamiento a Rita Camblor tras si nombramiento como consejera de Presidencia en el Gobierno del Principado.