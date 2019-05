La oposición mierense en bloque condena el ataque al alcalde con los pasquines Juan José Menéndez, de Imagina Mieres, anuncia acciones legales contra quienes les acusen de haber sido autores de los anónimos ALEJANDRO FUENTE MIERES. Jueves, 2 mayo 2019, 00:16

En este caso, no hubo división. Toda la oposición en el Ayuntamiento de Mieres -PSOE, PP y Somos- condenó sin fisuras la aparición en las calles del concejo de pasquines con graves acusaciones contra el alcalde del municipio, Aníbal Vázquez (IU). La coalición de izquierdas ya ha anunciado que va a presentar denuncia ante la Policía Nacional por lo que se considera una ilegalidad y un ataque contra el honor del regidor. Todo el concejo amanecía el martes lleno de hojas en las que se le acusaba de cobrar dinero en 'B' «Presume de no cobrar» por su cargo, «pero lleva ocho años cobrando 1.500 euros al mes en dinero negro», se leía en el texto.

«Nosotros no jugamos a eso. De hecho, hemos sufrido en nuestras propias carnes este tipo de ataques», señaló la portavoz y candidata a la Alcaldía por el PSOE, Gloria Muñoz, quien afirmó «condenar clara y contundentemente este hecho». Añadió que si alguien tiene indicios o sospechas de que un cargo público está cometiendo alguna ilegalidad, «tiene a su disposición numerosas herramientas, como es acudir a la Fiscalía. No se puede lanzar una acusación de este modo y que no se puede demostrar. Eso es una difamación y hace daño a todo el sistema», apuntaba.

«No todo vale»

La portavoz de Somos y también cabeza de lista de la formación en los próximo comicios locales, Patricia García Moro, se manifestaba en la misma línea. «Este tipo de campañas de difamación no benefician a nadie», afirmaba. «Este tipo de ataques lo puede sufrir cualquiera que tenga un cargo público en el Ayuntamiento, pero en política no todo vale», subrayó condenando sin paliativos el suceso.

«Puedo mantener mis discrepancias políticas con Aníbal Vázquez, que las tengo, pero le traslado todo mi apoyo en lo personal por este ataque, indicaba el portavoz del Partido Popular, José Manuel Rodríguez, 'Lito'. Apunto a que este tipo de hechos, con textos anónimos, «no son aceptables en democracia; si hay sospechas de que se está cometiendo alguna ilegalidad siempre se puede denunciar por los cauces apropiados». El edil recuerda que también los populares fueron objetivo de escritos sin autoría alguna.

El candidato de Imagina Mieres y amigo personal del alcalde, Juan José Menéndez, se desmarcó de este ataque personal contra Aníbal Vázquez y lo condenó sin dudarlo. «Han aparecido acusaciones en redes sociales contra nuestra formación. Estamos dispuestos a iniciar acciones judiciales contra quien nos acuse porque es totalmente falso».

La candidata de Izquierda Unida a la Presidencia del Principado, Ángela Vallina, mostró su apoyo al alcalde ante la campaña de acoso y difamaciones que sufre.