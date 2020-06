La oposición teme que la larga tramitación paralice la obra de 2020 del soterramiento Jesús Sánchez, de Unidas por Llangréu, en el pleno telemático. Al fondo, la alcaldesa, Carmen Arbesú. / J. C. ROMÁN El Pleno langreano da luz verde al cuarto convenio, pero «los plazos no se cumplirán». La solución pasa por que el Gobierno central acelere el proceso MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 11 junio 2020, 00:18

«Todos queremos que las obras comiencen cuanto antes y los plazos se mantengan para que finalicen en 2022». La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, reflejaba ayer en sesión plenaria el sentir de la Corporación respecto al proyecto del soterramiento de las vías de Feve. De hecho, se aprobó por unanimidad la firma del nuevo convenio, que permitirá reanudar los trabajos paralizados desde septiembre de 2017. En dicho acuerdo -que se espera que este mes esté listo con las rúbricas del Principado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para licitar y reanudar los trabajos- se redistribuyen las partidas presupuestarias asignadas a 2019, que pasan al presente ejercicio.

Ahora bien, la oposición langreana fue muy clara: teme que no puedan cumplirse las expectativas puestas en este ejercicio. Las dudas llegan a la hora de examinar los plazos de licitación, como recordó el portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, «Estamos en junio y para una licitación de obras se necesitarían aproximadamente unos ocho meses de trámites, por lo que las partidas que ahora reubicamos y pasamos de 2019 a 2020 podrían no hacerse efectivas en tiempo y forma. Esto es, volveremos a tener que modificar el convenio». Y, esto, dijo «nos preocupa, porque estamos suscribiendo el cuarto convenio cuando en el anterior no se cumplieron los plazos».

Su postura es compartida por los representantes de Ciudadanos y el Partido Popular, cuya portavoz, María Antonia García, indicaba: «Hemos perdimos siete meses en cambiar un convenio y lo ratificamos con dudas de si se podrá cumplir por los plazos de contratación».

El equipo de gobierno socialista mantiene el año 2022 como fecha de finalización de los trabajos. El concejal de Urbanismo, Javier Álvarez, explicó que «los que tienen que poner en marcha las obras son Adif (segunda fase) y Principado (tercera). Desde Langreo estaremos vigilantes para que se agilice el proceso de licitación y acabe la obra en plazo».

Otro de los aspectos que preocupa respecto al actual estado de los trabajos es su mantenimiento. La oposición reclamó que se tengan en cuenta los problemas que éstos han generado, en especial, a los vecinos del barrio Urquijo. En este sentido, solicitaron que «se mantenga el lugar en condiciones, ya que las obras de limpieza realizadas no han sido suficientes y los vecinos continúan con algunos problemas», apostillaba Sánchez. El Pleno, de carácter extraordinario, fue telemático y duró cinco horas.