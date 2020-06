Unos padres asturianos piden ayuda para tratar a su hija enferma Juan Bravo y Carmen Forcelledo, con su hija Naiara. La pequeña Naiara, de 11 meses, padece una grave enfermedad y esperan que pueda someterse a un tratamiento experimental en Estados Unidos MARTA VARELA Viernes, 19 junio 2020, 02:24

El mayor deseo de unos padres es ver a sus hijos crecer, hacerse mayores. Como es el caso de Carmen Forcelledo, natural de Caso, y su marido Juan Bravo, que residen en Oviedo. Su hija Naiara, que tan solo tiene once meses lo es todo para ellos, pero desafortunadamente la pequeña nació con una enfermedad rara que limita su esperanza de vida. «Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, solo le dan dos años y medio de vida», dicen desconsolados sus padres.

Naiara nació el 22 de julio de 2019. A medida que fueron pasando los meses su padres, Juan y Carmen, comenzaron a percatarse de que el desarrollo de la pequeña no era el adecuado. «El retraso psicomotor era evidente y no emitía sonidos vocales», recuerdan. Comenzó entonces un periplo por consultas médicas nada fácil. Incluso se aplicaron algunos tratamientos, pero no fueron efectivos y tuvieron que suspenderse. El pasado 18 de marzo, tras una batería de pruebas, «nos confirmaron que Naiara tiene una enfermedad rara, su cuerpo no genera una enzima necesaria para el desarrollo celular», explica su padre. Naiara tiene una enfermedad de las denominadas raras, una gangliosidosis tipo GM1; es una enfermedad neurodegenerativa causada por mutaciones en el gen GLB1. Solo hay diagnosticados 200 niños en todo el mundo.

«Nos dijeron que el único tratamiento que hay hoy en día es darle todo nuestro cariño», dice Juan Bravo. Pero la familia no está dispuesta a tirar la toalla ni a conformarse. «Nuestra hija es preciosa, solo ha tenido mala suerte. Queremos que sea una niña feliz y que no sufra», subraya. Comenzó entonces una larga carrera por salvar la vida de Naiara y el miércoles Carmen y Juan recibieron una noticia que les dio un poco de esperanza: en Estados Unidos existe un tratamiento experimental que podría sentarle bien a su bebé.

Las posibilidades de conseguir resultados favorables son pocas, pero podría darle al menos una mejor calidad de vida. Su familia lo tienen claro y hará todo lo posible por llevar a la pequeña a Estados Unidos. El problema es que es un tratamiento muy costoso, imposible de asumir para ellos. Ante esta situación, la familia se ha lanzado a difundir su caso y a pedir ayuda a los cuatro vientos. Y agradece cualquier tipo de contribución. «Nunca pensamos que tendríamos que hacer esto, pero es por la niña, necesitamos ayuda de verdad», claman. La pareja está en contacto con asociaciones nacionales que puedan proporcionarles apoyo, pues son conscientes de que toda ayuda es poca.