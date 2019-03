Pajares prevé una Semana Santa «perdida» por las altas temperaturas Situación de escasez de nieve que presenta la parte baja de la estación de Valgrande-Pajares. / PEÑAUBIÑA El director de la estación señala que no habrá nada que hacer salvo «que tengamos una nevada». En Fuentes de Invierno confían en «aguantar» ALEJANDRO FUENTE EL BRAÑILLÍN. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:28

El anticiclón es el que manda en el Principado. Eso supone que hay cielos despejados y altas temperaturas. El efecto inmediato en las pistas de esquí es que la nieve comienza a desaparecer. Se trata de un fenómeno con especial incidencia en la estación invernal de Valgrande-Pajares. «Como no tengamos una nevada, podemos dar por perdido el puente de Semana Santa», afirmaba ayer el director de la instalación deportiva, Javier Martínez Iglesias. No quiere aventurar predicción alguna, «porque puede pasar de todo», pero no hay sobre el mapa meteorológico la posibilidad de nieve nueva.

Ya comienza a haber más verde que blanco en la parte baja de la estación. Para este fin de semana estaba prevista la celebración de la Red Bull Jump and Freeze, una prueba lúdica y deportiva que iba a atraer a numerosos visitantes de dentro y de fuera de la región. Era la primera vez que se organizaba un evento de este tipo en el noroeste de España y había generado una gran expectación; había un total de 40 participantes inscritos (más otras diez plazas reservadas para el mismo día de la carrera), «pero hubo mucha gente que se quedó fuera más de 400», señalaba el responsable de las pistas. Al final, la actividad se ha pospuesto para la próxima temporada. «El motivo es que no había nieve suficiente en la parte baja de la estación; por lo que se decidió hacerlo más arriba. Pero es que tampoco hay previsión de buen tiempo».

Este temor de cierre anticipado de las pistas lenenses es compartido por la plataforma en defensa de la estación. Desde esta agrupación ya se califica la temporada como «mala». Se señala que hubo pocas precipitaciones de nieve y escasos días con capacidad para la fabricación de nieve artificial. «Con estas condiciones es de resaltar el trabajo realizado por todo el personal de la estación para poder tener abiertas el mayor número de pistas durante el mayor número de días posibles». De hecho, en la actualidad, solo se oferta una cuarta parte del dominio esquiable, poco más de ocho kilómetros.

La situación en Fuentes de Invierno es diferente. «Aquí tenemos más nieve, por eso creemos que puede aguantar hasta la Semana Santa», «afirmaba el presidente de Aller Experiencias, Armando Valdés. Más cauto se mostraba el director de la instalación, Jorge Fernández Fierro, quien apuntaba que hay espesores, pero que es pronto para aventurar la apertura para el fin de semana del 18 al 21 de abril.