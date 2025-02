Paralizada la obra del nuevo centro de salud de Pola de Lena La Consejería de Salud reprocha al Ayuntamiento que no informara de la existencia de reguera que afecta a la parcela cedida

La construcción del nuevo centro de salud de Pola de Lena tendrá que esperar porque se ha detectado un nuevo problema en la finca cedida por el Ayuntamiento. Así lo explica la propia Consejería de Salud como contestación a una pregunta formulada en la Junta General por Izquierda Unida, formación que ostenta el gobierno local en el concejo lenense, sobre los avances en el proyecto. En la respuesta, por escrito, la consejería indica que «en toda la documentación que se adjunta -al Principado desde el Consistorio- se afirma que la parcela está libre de cargas, y en la documentación gráfica (topográfico, delimitación de parcelas) no se registra la existencia de una canalización de una reguera, denominada Pará, en el lado sur del solar». Este cauce paraliza, de momento la tramitación de la obra.

Desde el Gobierno regional se insiste en que se trata de un cauce más que conocido por el Ayuntamiento. «Como consecuencia de los trabajos encargados por esta Consejería para la realización del estudio geológico-geotécnico (estudios técnicos que se realizan previamente al inicio de la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución), efectuados el pasado mes de mayo, se constata que en el frente sur de la parcela discurre un arroyo-reguera encauzado que limita las actuaciones para la construcción y urbanización del entorno del nuevo centro de salud», subrayan.

¿Cuándo se podrá continuar con el procedimiento? «El Ayuntamiento de Lena realizará una reparación del encauzamiento de la reguera Pará, de acuerdo con los criterios de la Confederación Hidrográfica, que mejore las condiciones para la construcción y urbanización del centro de salud». Hasta que no se ejecute esta obra, no se podrá seguir. No obstante, la Consejería de Salud informa de que continuará con la realización de los estudios previos necesarios para la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución.