«No permitiremos que destrocen Lena con el tendido de alta tensión Sama-Velilla» La alcaldesa pide que el plan de gestión del parque de Las Ubiñas incluya la prohibición expresa de la línea que el Principado quiere reactivar A. F. G. POLA DE LENA. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:38

«Todos pensábamos que el proyecto del tendido de alta tensión entre Sama y Velilla (en Palencia) estaba olvidado»», indicó ayer la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU). Pero la preocupación por que este proyecto se reactive ha resurgido esta semana en el concejo cuando el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica de Asturias, el socialista Enrique Fernández Rodríguez, exigió su construcción. «Solo voy a decir que por este concejo, no; rotundamente no, no lo vamos a consentir», replicó la regidora lenense. Gema Álvarez adelantó el rechazo frontal «de toda la sociedad lenense a ese trazado de alta tensión por nuestro territorio; ya estamos bastante afectados por todo -decía en referencia a las obras de la variante de Pajares o al paso de la autopista del Huerna-, como para consentir más. No entramos ni a discutir la propuesta».

Álvarez hizo referencia al nuevo Instrumento de Gestión Integral (IGI) del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, que se está tramitando en el Principado. «Vamos a exigir que el texto contenga una prohibición expresa a nuevos tendidos eléctricos, porque nos están destrozando el concejo».

Y es que el tendido de la alta tensión podría atravesar la zona protegida, declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2012.

En Aller, Foro también ha rechazado que esta línea atraviese su municipio.