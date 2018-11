«Es la persona más libre que conocí» El presidente del Principado Javier Fernández, junto al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, en la iglesia de San Juan Bautista. / J. C. ROMÁN La parroquia de San Juan Bautista de Mieres acogió a numerosos políticos, pero sobre todo a cientos de mierenses Mieres se vuelca en la despedida al cura obrero Nicanor López Brugos MARTA VARELA MIERES. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:28

Nicanor López Brugos era un cura obrero, pero en Mieres era Don Nicanor. Ayer, cientos de personas abarrotaron su parroquia, la de San Juan Bautista, para acudir a su funeral. Don Nicanor falleció el pasado 31 de octubre. No quiso faltar a su despedida el presidente del Principado, Javier Fernández, quien conoció personalmente a Don Nicanor al que definía como «la persona más libre que conocí, desbordaba humanidad y lo volcaba todo sobre las personas. No vivió para él, sino para los demás». «Estaba preso de su compromiso con Mieres», matizó el presidente. En el plano municipal pocas ausencias, a la cabeza el regidor Aníbal Vázquez que resaltó «al paisano preocupado por Mieres desde un cariño infinito». Asistieron consejeras como Dolores Carcedo y Pilar Varela, y expresidentes como Pedro de Silva y Juan Luis Rodríguez Vigil, pero sobre todo decenas de mierenses anónimos seguidores de su cura. «Don Nicanor era de los vecinos de Mieres, un cura de pueblo, como debe ser siempre junto a los vecinos», aseveraba uno de ellos. Y ese estar al lado de sus vecinos lo recordó durante la homilía el párroco actual de esta iglesia José Luis Menéndez. «Su compromiso era tan grande que no vivió para él, vivió para los demás», afirmó. Formaba parte de la tertulia Los Quijotes de Asturias, también presentes ayer para despedirle. Fieles a su mentor estaban también los integrantes del club de jóvenes 'La cucaracha'.