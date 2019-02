«En Piñeres vivimos con las ratas campando a sus anchas» Los vecinos de Piñeres critican el estado de abandono del pueblo. / J. M. P. M. VARELA Miércoles, 13 febrero 2019, 06:52

Las ratas se pasean por las calles del allerano pueblo de Piñeres, una localidad que, según sus vecinos, «está totalmente abandonada por el Ayuntamiento». Así, aseguran ver cada día «a las ratas campando a su anchas por el pueblo, los coches circulando a gran velocidad por no tener una banda reductora a la entrada del pueblo y el mobiliario público deteriorado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento». Una situación por la que piden una solución para «evitar que camiones o carrocerías de un largo considerable pongan en riesgo a los vecinos y los inmuebles en la zona más estrecha de la carretera acceso, Villar-Longalendo».

Además, los habitantes de esta localidad allerana recuerdan que en la carretera de Longalendo hace más de dos semanas que hay un argayo que impide la subida de vehículos, causando un grave problema a los ganaderos que no pueden subir grandes cargas de comida para los animales, ni abono para sus pastizales. Apuntan que el próximo día 26 empieza la campaña de saneamiento del ganado y si no se limpia, no podrán subir los veterinarios. El PP allerano recoge estás preocupaciones y reclama al equipo de gobierno una actuación «urgente y contundente» en Piñeres.