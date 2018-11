'Pinín', liberado del tren de la bruja 'Pinín', en el madreñogiro, al descubierto tras desmontarse la atracción infantil. / JUAN CARLOS ROMÁN El escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo espera recibir una disculpa por el «desprecio» a su obra MARTA VARELA LANGREO. Martes, 6 noviembre 2018, 00:26

De nuevo a la vista de todos los langreanos con su madreñogiro. 'Pinín', el popular personaje de ficción asturiano, volvió a ser visible ayer en el parque El Sutu de La Felguera después de haber estado oculto en la atracción infantil del tren de la bruja durante el puente festivo. La escultura en recuerdo al popular personaje de cómic es obra del escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo. Fue él mismo quien descubrió, tras un paseo por el conocido parque felguerino, que 'Pinín' estaba en el interior de la carpa. Esta decisión le desagradó y entendió que era una «ofensa» a su trabajo.

Según sus propias palabras, es un «desagravio a la cultura» y confía en que le pidan «una disculpa por el trato recibido. «Considero que ha sido un desprecio», manifestó.

De momento, se guarda silencio sobre una actuación que ha podido repetirse en anteriores citas festivas en este mismo entorno, según confirmaban vecinos de la zona.

«Se cuida con cariño y se protege», explican los responsables de la atracción infantil

Los responsables de la atracción infantil explicaban ayer, mientras procedían a desmontarla, que «la escultura se cuida con cariño y se protege para que no sufra daños. No es la primera vez que montamos en este espacio y nunca ha habido quejas. Por tanto, no entendemos este jaleo. Somos respetuosos y solo son dos o tres días festivos», apuntaron. Añadieron que, de no hacerse de esta manera, «tendríamos que buscar otro sitio porque sería imposible dejar la ubicación de la escultura fuera».

Muchos han sido los vecinos de Langreo que se han posicionado a favor del artista langreano. Consideran que la forma de actuar con la escultura del personaje creado por Alfonso Iglesias no ha sido la más adecuada. Pese a todo, ayer fueron testigos de su estado y pudieron comprobar que no ha sufrido ningún daño. Ahora reclaman que esta situación no vuelva a repetirse y que el trabajo de Luelmo sea respetado en un futuro, al igual que el de resto de expresiones artísticas que hay en el concejo langreano.